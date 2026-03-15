Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:43,35 Minuten

2. Emma Aicher (GER) +0,94 s

3. Wendy Holdener (SUI) +1,00

Wendy Holdener ist in Are zum 40. Mal in ihrer Weltcup-Karriere auf ein Slalom-Podest gefahren. Bei Halbzeit hatte die Schwyzerin als Vierte noch knapp hinter dem Treppchen gelauert. In der Entscheidung trug sie mit einer angriffigen Fahrt ihren Teil zum Happy End bei. Für den anderen sorgte Katharina Truppe. Die drittklassierte Österreicherin fiel um 9 Hundertstel hinter Holdener zurück und ermöglichte der Schweizerin damit den Sprung auf das Podest.

Für Holdener ist es nach dem 3. Platz in Kranjska Gora der zweite Podestplatz der Saison. Den 3. Platz belegt die 32-Jährige auch in der Disziplinenwertung – ein Zeichen ihrer beeindruckenden Konstanz im Slalom. In 9 Rennen war sie nie schlechter als Achte. Zweimal verpasste sie das Podest als Vierte knapp, zweimal wurde sie Fünfte.

In einer eigenen Liga unterwegs war einmal mehr Mikaela Shiffrin, die bereits bei Halbzeit geführt hatte. Für die US-Amerikanerin war es im 9. Slalom des Winters der 8. Sieg. Fünf davon hat die 31-Jährige mit deutlich mehr als einer Sekunde Vorsprung gewonnen. Dies gelang ihr am Sonntag nicht ganz. Das Polster auf die zweitplatzierte Emma Aicher ist dennoch beeindruckend.

Für die 22-jährige Deutsche, die einzige Allrounderin im Weltcup, ist es der vierte Slalom-Podestplatz in diesem Winter. Im Gesamtweltcup wuchs der Rückstand auf die Führende Shiffrin zwar wieder um 20 Punkte auf 140 an. Mit ihren Fähigkeiten im Speedbereich wird sie die US-Amerikanerin beim Weltcup-Finale in Lillehammer im besten Fall aber noch einmal unter Druck setzen können.

Die weiteren Schweizerinnen

10. Camille Rast +2,29

16. Mélanie Meillard +2,63

27. Eliane Christen +4,82

Nicht im 2. Lauf: Janine Mächler (32.), Aline Höpli (34.), Aline Danioth (38.), Nicole Good (DNF), Selina Egloff (DNF)

Für einmal nicht um die Podestplätze mitreden konnte in Schweden Camille Rast. Die Walliserin, die zuvor in fünf von acht Rennen in die Top 3 gefahren war, handelte sich bereits im ersten Durchgang einen zu grossen Rückstand ein. Auch in der Reprise kam Rast auf der weichen und eher flachen Piste nicht wie gewohnt ins Fahren.

Mélanie Meillard machte im 2. Lauf noch 4 Ränge gut und klassierte sich wie so oft in dieser Saison im Mittelfeld. Eliane Christen erwischte hingegen keinen guten Tag und reihte sich zuhinterst im Klassement ein.

So geht es weiter

Im Kalender steht nach den Rennen in Are nur noch ein weiterer Halt: das Saisonfinale in Lillehammer. Es geht also über die Grenze nach Norwegen, wo am kommenden Wochenende zuerst die Speedrennen auf dem Programm stehen. Der Slalom respektive der Riesenslalom sind dann erst für Dienstag und Mittwoch übernächster Woche angesetzt. Den Technikerinnen bleibt so zumindest etwas Zeit, vor der Saisondernière noch einmal durchzuschnaufen.

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