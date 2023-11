Am 27. November 2022 war es endlich so weit: Nach 105 Rennen und 30 Podestplätzen feierte Wendy Holdener in Killington (USA) ihren ersten Weltcup-Sieg im Slalom. «Ich durfte hier schon viele schöne Sachen erleben. Doch der Sieg im letzten war schon sehr speziell», so Holdener, die ex aequo mit Anna Swenn-Larsson gewann.

Druck verspürt sie deswegen aber keinen: «Es ist ja das erste Mal, dass ich auf eine Piste zurückkehre, auf welcher ich im Vorjahr gewonnen habe. Ich probiere auch nicht wirklich, auf die Resultate zu schauen.»

Nach Rückenproblemen wieder schmerzfreie Trainings

Der Saisonauftakt ist der Schwyzerin nicht wunschgemäss geglückt. Bei den Slaloms in Levi belegte sie die Ränge 17 und 7. «Ich war noch nicht dort, wo ich gerne sein möchte. Aber ich habe im Training daran gearbeitet und probiere, diese Leistungen nun mit ins Rennen zu nehmen», sagt die 30-Jährige.

Holdener plagte sich zuletzt mit Rückenproblemen herum, konnte für die Rennen im US-Bundesstaat Vermont aber Entwarnung geben: «Ich habe letzte Woche pausiert, konnte hier aber schmerzfrei trainieren.»