Lara Gut-Behrami war beim Saisonauftakt auf dem Rettenbachgletscher nicht am Start. Die 33-jährige Tessinerin gab ihr Forfait für den Riesenslalom nach der Besichtigung am Samstagmorgen bekannt. «Ich fühle mich einfach nicht zu 100 Prozent fit», sagte sie im Interview gegenüber SRF.

Gut-Behrami hatte am Donnerstag in Sölden davon gesprochen, einen «schwierigen Monat» hinter sich zu haben. Nach einer starken Grippe, die sie ausser Gefecht gesetzt hatte, bekundete sie Probleme mit ihrem Knie, wie sie sagte.

Nichts riskieren

Das Knie bereite ihr keine Schmerzen, trotzdem hätten die letzten Wochen mehr Spuren hinterlassen, als gedacht. «Ich hatte gehofft, das ausblenden zu können bei den Rennen», so die letztjährige Gesamtweltcupsiegerin. Vor dem Start habe sie aber gemerkt, dass dies nicht der Fall sei. Ihr fehle das Vertrauen.

Der kurzfristige Verzicht auf das erste Rennen der Saison fiel der Tessinerin sichtlich schwer. «Ich würde so gerne fahren. Aber ich kann es mir nicht leisten, etwas zu riskieren», so Gut-Behrami mit Tränen in den Augen. Die Schweizerin hofft, dass sie beim zweiten Riesenslalom des Winters Ende November in Killington wieder zu 100 Prozent fit ist.