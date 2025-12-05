Lara Gut-Behrami wurde am Montag am verletzten linken Knie operiert und konnte am Freitag das Spital verlassen.

Legende: Kann den Fokus auf ihre Reha legen Lara Gut-Behrami. Keystone/Gian Ehrenzeller

Lara Gut-Behrami hat eine erfolgreiche Knie-Operation hinter sich, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Die 34-jährige Tessinerin blickt zuversichtlich auf die bevorstehende Reha voraus: «Mir geht es gut und ich möchte meinem Chirurgen ganz besonders für seine Expertise und Unterstützung danken.»

Sie freue sich, dass sie nach ihrer OP am Montag 4 Tage später wieder nach Hause zurückkehren durfte. «Ich konzentriere mich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor mir liegt, um meine beste körperliche Verfassung wiederzuerlangen.»

Saison zu Ende, Karriere-Ende offen

Gut-Behrami hatte bei einem Trainingssturz am 20. November in Copper Mountain einen Kreuzbandriss, einen Innenbandriss und einen Meniskusriss im linken Knie erlitten. Die Super-G-Olympiasiegerin fällt für den Rest der Saison aus. Ob sie ihre Karriere wie geplant beenden wird, liess sie offen.