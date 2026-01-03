Camille Rast hat bewegte Tage hinter sich. Ihren Sieg in Kranjska Gora widmet sie den Brandopfern von Crans-Montana.

Bestimmt hätte es «schönere» Zeitpunkte gegeben für Camille Rast, um den langersehnten ersten Weltcupsieg im Riesenslalom zu feiern. Nach dem Überqueren der Ziellinie zeigte die Walliserin zwar einige Emotionen. Überschwänglich jubeln mochte sie aber nicht – schnell waren die Gedanken bei den Opfern und Angehörigen der Tragödie in Crans-Montana.

Gedanken bei den Opfern und deren Familien

Hinter Rast liegen schwierige Tage und Stunden. Die 26-Jährige ist in Vétroz, unweit von Crans-Montana geboren. Wie ihre Teamkolleginnen von Swiss-Ski fuhr Rast in Kranjska Gora mit Trauerflor am Arm. Im Siegerinnen-Interview mit der FIS wollte Rast zunächst nicht über das Rennen sprechen.

Legende: Mit den Gedanken in der Heimat Camille Rast. Reuters/Borut Zivulovic

Stattdessen gedachte sie den Opfern der Brandkatastrophe in ihrer Heimat: «Mein Sieg ist toll. Aber aktuell denke ich an all die Familien, die von der Tragödie betroffen sind. Dieses Wochenende fahren wir für sie», sagte Rast.

Ähnlich klang es bei der Schweizerin im Interview mit SRF: «Es war nicht einfach. Der Sport bringt so viele Emotionen. Ich hoffe, dass ich diesen Familien zumindest ein kleines Lachen bescheren konnte.»

Endlich hat Gut-Behrami Gesellschaft

Mit ihrem Rennen zeigte sich Rast wenig überraschend sehr zufrieden. Es sei etwas Spezielles gewesen, den 1. Lauf mit Startnummer 1 eröffnen zu können. Im 2. Durchgang habe sie versucht, nochmals Vollgas zu geben. «Ich habe ein paar Löcher getroffen, die ich nicht gesehen hatte. Es war bis zum Schluss sehr knapp», resümierte die nun dreifache Weltcupsiegerin.

Rast avanciert dank ihrem Triumph zur ersten Schweizerin seit Vreni Schneider 1991, die einen Riesenslalom in Kranjska Gora gewinnen kann. Zudem ist Rast nun neben Lara Gut-Behrami erst die zweite Schweizerin, die in den letzten 23 Jahren einen Riesenslalom-Sieg im Weltcup vorzuweisen hat. Vor dem Duo war Sonja Nef Anfang Januar 2003 in Bormio erfolgreich.

Resultate