Start in jeder Disziplin: Mikaela Shiffrin, die zuletzt ihre Renn-Einsätze dosierte, will bei Olympia das volle Programm bestreiten.

In einer digitalen Medienrunde am Freitag blickte Mikaela Shiffrin weit über den Saison-Auftakt am 23. Oktober beim Riesenslalom in Sölden (live bei SRF zwei) voraus. Im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen vom Februar 2022 in Peking verkündete die 26-Jährige: «Ich träume davon, in China jedes Rennen zu fahren.»

Im letzten Weltcup-Winter beschränkte sich die Amerikanerin auf die technischen Disziplinen. Nun scheint sie wieder bereit zu sein für Speed-Einsätze und ein vollbepackteres Programm. Voraussetzung dafür: «Ich muss mich mental noch viel besser vorbereiten.»

Legende: Plant wieder den totalen Angriff Mikaela Shiffrin beim Training in Sölden. imago images

Durchwegs das Podest im Visier

Die 2-fache Olympiasiegerin (2014 Slalom/2018 Riesenslalom) möchte auch wieder um den Gesamt-Weltcup mitfahren. 3 Mal konnte sie die grosse Kristallkugel schon erobern, zuletzt war sie Overall-Vierte geworden. «Ich werde alles dafür geben, um in jeder Disziplin um die Podiumsplätze mitzufahren», sagte Shiffrin. Daneben fiebert die Ausnahmeathletin ihren Heimrennen in Killington entgegen, die 2020 ausgefallen waren.