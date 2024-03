Es wäre eine Gelegenheit historischen Ausmasses gewesen: Bislang konnten nur Lindsey Vonn (2010/2012) und Mikaela Shiffrin (2018) jeweils 4 Kugeln in einer Saison gewinnen. Lara Gut-Behrami wäre erst die 3. Athletin gewesen, welche so viel Kristall in einem Winter hätte einheimsen können.

Doch es sollte nicht sein: Cornelia Hütter schnappte der Schweizerin die Abfahrtskugel vor der Nase weg. Gut-Behrami konnte nicht verhehlen, dass die verpasste Chance an ihr nagte.

«Das ist nicht der einfachste Tag für mich», so die Tessinerin, «ich habe mir diese Ausgangslage Schritt für Schritt erarbeitet. Nun ist es nicht so herausgekommen, wie ich mir das gewünscht habe.»

Bei ihr war immer sehr viel Druck da, aber sie hat den ganzen Winter extrem geliefert.

Ausreden wollte Gut-Behrami keine gelten lassen. «Seit Mont Tremblant fahren wir bei fast allen Verhältnissen, das ist nichts Neues.» Manchmal habe man das Glück auf seiner Seite, manchmal nicht. «Heute war es sicher nicht der Wind, der mich gebremst hat.» Sie sei schlicht zu langsam gewesen.

02:34 Video Gut-Behrami: «Es war nicht der Wind, der mich heute gebremst hat» Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 34 Sekunden.

Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor rief in Erinnerung, was für eine tolle Saison Gut-Behrami gezeigt hat. «Lara ist auch nur ein Mensch. Bei ihr war immer sehr viel Druck da, aber sie hat den ganzen Winter extrem geliefert. Heute wollte es nicht, das muss man akzeptieren.»

Der Eklat mit dem Konditionstrainer

Dass der Zwist um ihren Konditions-Trainer Alejo Hervas Gut-Behrami abgelenkt habe, glaubt Tschuor nicht. Er räumt aber ein: «Das geht nicht spurlos an einem vorbei.» Es fehle im Endeffekt auch eine Vertrauensperson, es sei eine schwierige Situation aus einer Respektlosigkeit entstanden. «Das ist auch für eine Athletin einschneidend.»

03:45 Video Tschuor: «Wir müssen geniessen, was wir haben» Aus Sport-Clip vom 23.03.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 45 Sekunden.

Gut-Behrami hatte ihren langjährigen Trainer vor den Speedrennen in Saalbach nach Hause geschickt, nachdem dieser mit einem Wechsel zum Schweizer Männerteam geliebäugelt hatte.

So eine Saison hätte ich mir nur wünschen können.

Gut-Behrami fand auf jeden Fall ihr Strahlen spätestens bei der abschliessenden Medaillenzeremonie wieder, als auch die grosse Kristallkugel für den Sieg in der Gesamtwertung – ihr 2. Triumph nach 2016 – übergeben wurden.

Da konnten auch die letzten Ereignisse die Stimmung nicht trüben. Folgerichtig bilanzierte sie: «So eine Saison hätte ich mir nur wünschen können.»