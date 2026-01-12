Camille Rast ist in der Form ihres Lebens und startet am Dienstagabend an einem Ort, der für sie eine spezielle Bedeutung hat.

Camille Rast ist derzeit eine gefragte Person. Am vorletzten Wochenende gewann sie in Kranjska Gora (SLO) sowohl den Riesenslalom als auch den Slalom. Dabei fügte sie Mikaela Shiffrin (USA) in deren Paradedisziplin die erste «Niederlage» der Saison zu – wenn man einen 2. Platz so bezeichnen darf. Spätestens seit diesem Coup in Rast in aller Munde.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Den Nacht-Slalom der Frauen in Flachau können Sie am Dienstag ab 17:30 Uhr (1. Lauf) und ab 20:30 Uhr (2. Lauf) live bei SRF mitverfolgen.

Auch Shiffrin lobte die Leistungen Rasts in den höchsten Tönen. «Das habe ich sehr geschätzt», sagt Rast dazu. Von solchen Erfolgen habe sie früher geträumt. Diese jetzt zu erreichen, sei wunderbar. «Jetzt möchte ich einfach so weitermachen», so die 26-Jährige.

Nacht-Rennen in Österreich liegen ihr

Auf das kommende Rennen freut sich Rast besonders. In Flachau (AUT) steht am Dienstagabend der Nacht-Slalom auf dem Programm. An diesen hat die Schweizerin beste Erinnerungen. 2021 ging dort ihr Stern so richtig auf, als sie mit Startnummer 57 auf den sensationellen 6. Platz fuhr (nach dem 1. Lauf hatte sie Rang 14 belegt). Es waren die ersten Weltcuppunkte für Rast überhaupt.

Ein Jahr später, als das Rennen wegen Corona in Schladming (AUT) stattfand, fuhr Rast gar auf den 4. Platz. Zurück in Flachau resultierten für sie 2023 und 2024 die Plätze 19 und 6. Der ganz grosse Coup glückte der amtierenden Slalom-Weltmeisterin vor einem Jahr: Dank einer grandiosen Fahrt im 2. Lauf feierte Rast in Flachau ihren 2. Weltcupsieg – vor Teamkollegin Wendy Holdener.

«Ich mag die Stimmung hier und die Piste ist normalerweise super. Oben am Start sieht man den ganzen Zielraum mit dem Publikum und man hört die Fans vor allem. Das pusht mich zusätzlich», erklärt Rast ihre guten Erinnerungen an Flachau. Auch heuer freut sie sich «riesig auf dieses Rennen» und ergänzt: «Ein Rennen am Abend ist immer etwas Spezielles.»

