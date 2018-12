Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:11,30

2. Lara Gut-Behrami (Sz) +0,28

3. Tina Weirather (Lie) +0,42

Lara Gut-Behrami hat ihren ersten Podestplatz der Saison eingefahren. Dass ihr dies ausgerechnet beim Heimrennen in St. Moritz gelingt, ist keine Überraschung. Hier hat die inzwischen 27-Jährige vor 10 Jahren ihren ersten Weltcup-Sieg überhaupt – ebenfalls im Super-G – gefeiert.

Den 2. Super-G-Sieg ihrer Karriere konnte Mikaela Shiffrin bejubeln. Vor einer Woche hatte die Amerikanerin in Lake Louise in dieser Disziplin erstmals gewonnen. Nun lieferte die zweifache Slalom-Siegerin dieses Winters den Beweis, dass mit ihr auch in dieser Sparte künftig zu rechnen sein wird.

Die gute Schweizer Teamleistung

5. Michelle Gisin +0,76

7. Joana Hählen +1,55

11. Wendy Holdener +1,85

17. Corinne Suter +2,03

19. Jasmina Suter +2,16

22. Priska Nufer +2,34

32. Rahel Kopp +2,88

36. Jasmine Flury +3,07

Den Schweizerinnen gelang auch abgesehen von Gut-Behramis Podestplatz ein gutes Team-Resultat. Michelle Gisin, im Vorjahr auf dem Podest, mischte als Fünfte einmal mehr vorne mit, Joana Hählen realisierte als Siebte ihr zweitbestes Weltcup-Resultat. Wendy Holdener wurde erst durch die starke Fahrt von Marie-Michèle Gagnon (Startnummer 36) aus den Top 10 verdrängt.

Die 23-jährige Jasmina Suter egalisierte als 19. ihr bestes Weltcup-Resultat – und das mit Startnummer 51. Enttäuschend verlief das Rennen hingegen für Jasmine Flury. Die letztjährige Überraschungssiegerin fand die Ideallinie überhaupt nicht und verlor mehr als 3 Sekunden auf die Bestzeit.

So geht es weiter

Am Sonntag findet in St. Moritz das erste Parallel-Rennen der Saison statt. Die 16 besten Fahrerinnen des Slalom-Weltcups sind dabei vorqualifiziert, die übrigen Plätze werden in einem Qualifikationslauf am Sonntagmorgen vergeben. Insgesamt starten 32 Athletinnen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.12.2018, 11:05 Uhr