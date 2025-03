Per E-Mail teilen

Die 40-jährige US-Amerikanerin belegte beim Saisonfinale in Sun Valley (USA) im Super-G Rang 2 hinter der entfesselten Lara Gut-Behrami. Es war ihr erster Podestplatz seit Rang 3 beim Super-G von Are (SWE) im März 2018. Im Ziel sank Vonn in den Schnee und vergoss vor ihrem Heimpublikum Freudentränen.

«Bislang bin ich noch bei keinem Lauf von oben bis unten super gefahren – heute schon. Es war kein leichter Weg und sehr emotional», meinte die 82-fache Weltcupsiegerin im Anschluss. «Es war eine harte Saison, in der die Leute sagten, ich könne es nicht, ich sei zu alt, ich sei nicht mehr gut genug. Ich glaube, ich habe es allen gezeigt.»

Ich weiss, dass ich auf diesem Niveau Ski fahren kann – und, dass ich sogar noch besser sein kann.

Meissnitzer um 6 Jahre ausgestochen

Vonn, die satte 1,29 Sekunden auf die siegreiche Tessinerin verlor, ist neu die mit Abstand älteste Skirennfahrerin auf dem Podest in der Weltcup-Geschichte. Sie überbot den bisherigen Rekord von Alexandra Meissnitzer um rund sechs Jahre. Die Österreicherin war bei Platz 3 im Super-G von Bormio in der Saison 2007/08 34 Jahre, 8 Monate und 25 Tage alt. Für Vonn war es die insgesamt 137. Podiumsfahrt im 408. Weltcuprennen. «Es war das letzte Rennen der Saison, ich habe einfach alles rausgehauen», so die US-Amerikanerin.

Einmal in Fahrt, schob Vonn eine kleine Kampfansage hinterher. «Ich weiss, dass ich auf diesem Niveau Ski fahren kann – und, dass ich sogar noch besser sein kann.» Das will sie im kommenden Winter beweisen und zum endgültigen Abschluss ihrer ruhmreichen Karriere noch einmal eine Olympiamedaille gewinnen.

