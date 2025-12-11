 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Im Helikopter abtransportiert Gisin stürzt in St. Moritz im 2. Training schwer

Michelle Gisin hat sich am Donnerstag in St. Moritz womöglich gravierend verletzt.

11.12.2025, 11:36

Teilen

Schlechte Nachrichten für das sonst schon arg gebeutelte Schweizer Speed-Team der Frauen: Im 2. Training zu den beiden Weltcup-Abfahrten vom Freitag und Samstag in St. Moritz ist Michelle Gisin schwer gestürzt. Nach 75 Fahrsekunden verschnitt es der 32-jährigen Engelbergerin bei einem Tempo von rund 112 km/h die Ski und sie rutschte ungebremst in die Fangnetze.

Allem Anschein nach hat sich Gisin bei ihrem Sturz schwer verletzt. Sie musste mit dem Helikopter für Abklärungen ins Spital geflogen werden. Das Training war im Anschluss für längere Zeit unterbrochen. Lindsey Vonn (USA), die Trainingsschnellste am Mittwoch, wurde abgewunken und wieder hoch zum Start gefahren.

Gut-Behrami, Suter – und jetzt Gisin?

Gisin hätte im Engadin ihre ersten Rennen des Winters bestreiten sollen. Die einstige Allrounderin konzentriert sich in diesem Winter auf die Speed-Wettkämpfe. Ihr Ausfall wäre bereits der dritte im Schweizer Speed-Lager. Zuvor hatten sich schon Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Corinne Suter (Muskelfaserriss) verletzt.

Radio SRF 3, Bulletin, 11.12.25, 11:50 Uhr ; 

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)