Schlechte Nachrichten für das sonst schon arg gebeutelte Schweizer Speed-Team der Frauen: Im 2. Training zu den beiden Weltcup-Abfahrten vom Freitag und Samstag in St. Moritz ist Michelle Gisin schwer gestürzt. Nach 75 Fahrsekunden verschnitt es der 32-jährigen Engelbergerin bei einem Tempo von rund 112 km/h die Ski und sie rutschte ungebremst in die Fangnetze.

Allem Anschein nach hat sich Gisin bei ihrem Sturz schwer verletzt. Sie musste mit dem Helikopter für Abklärungen ins Spital geflogen werden. Das Training war im Anschluss für längere Zeit unterbrochen. Lindsey Vonn (USA), die Trainingsschnellste am Mittwoch, wurde abgewunken und wieder hoch zum Start gefahren.

Gut-Behrami, Suter – und jetzt Gisin?

Gisin hätte im Engadin ihre ersten Rennen des Winters bestreiten sollen. Die einstige Allrounderin konzentriert sich in diesem Winter auf die Speed-Wettkämpfe. Ihr Ausfall wäre bereits der dritte im Schweizer Speed-Lager. Zuvor hatten sich schon Lara Gut-Behrami (Kreuzbandriss) und Corinne Suter (Muskelfaserriss) verletzt.