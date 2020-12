Riesenslalom in Courchevel verschoben

Der für Sonntag geplante 2. Weltcup-Riesenslalom der Frauen in Courchevel wird verschoben.

Die Jury befindet die Schneedecke für zu instabil und kann die Sicherheit der Athletinnen nicht garantieren.

Das Rennen wird am Montag nachgeholt.

In Courchevel hatte es bis in die Nacht auf Sonntag hinein geschneit. Am Morgen beruhigte sich das Wettergeschehen. Dennoch entschied sich die Jury für eine Verschiebung.

Das Rennen wird nun am Montag, 14. Dezember, nachgeholt. Der 1. Lauf beginnt um 10:00 Uhr, die Entscheidung folgt ab 13:00 Uhr (live auf SRF).

Den ersten der beiden Riesenslaloms im französischen Skiort hatte am Samstag Marta Bassino vor Sara Hector und Petra Vlhova gewonnen. Beste Schweizerinnen waren Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami auf den Plätzen 8 und 9.