Lara Gut-Behrami steht auf der Kaderliste für den kommenden Winter. Ramon Zenhäusern hat keinen Kaderstatus mehr.

Legende: Stehen die Zeichen auf Comeback? Lara Gut-Behrami. KEYSTONE/Gian Ehrenzeller

Im Hinblick auf die neue Saison hat Swiss-Ski insgesamt 104 Athletinnen und Athleten für ein Kader selektioniert. Die Nationalmannschaft besteht neu aus 15 Mitgliedern (vorher 21) – Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler und Franjo von Allmen sowie Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter.

Bei den Frauen sticht der Name Gut-Behrami heraus. Die Tessinerin hatte ursprünglich ihren Rücktritt angekündigt, diesen nach ihrer im November erlittenen Verletzung aber offengelassen. Ob die Zeichen bei der Tessinerin damit auf Comeback stehen, ist unklar.

«Mein Ziel ist, mich vollständig von dieser Verletzung zu erholen und wieder meine volle Leistungsfähigkeit zu erreichen. Erst dann werde ich wissen, was die Zukunft für mich bereithält», liess die zweifache Gesamtweltcup-Gewinnerin im letzten Herbst verlauten.

Zenhäusern abgestraft

Ein erneut schwieriger Winter hat für Ramon Zenhäusern derweil schwerwiegende Konsequenzen. Der 33-jährige Walliser, zuletzt Teil des C-Kaders, ist für die kommende Saison nicht mehr Teil eines Swiss-Ski-Kaders.

Vor einem Jahr hatte er noch von einer Ausnahmeregelung profitiert. Weil man an die Stärken des Wallisers glaubte, wurde er ausnahmsweise «nur» ins C-Kader zurückversetzt. Nun müsste der Olympia-Zweite von Pyeongchang eine Fortsetzung seiner Karriere auf eigene Kosten berappen. Zudem fehlt Zenhäusern ein Kopfsponsor.

Hans Flatscher, Alpinchef bei Swiss-Ski, sagte im März gegenüber dem Walliser Boten: «Die entscheidende Frage ist, ob er den Willen und die Überzeugung hat, es nochmals packen zu wollen. Wenn ja, dann lassen wir ihn nicht fallen. Dann wollen wir alles unternehmen, um ihm die bestmöglichen Voraussetzungen zu bieten.»

Auf auch Nationalmannschaftstufe kam es zu drei Rückstufungen. Daniel Yule und Justin Murisier wechseln vom Nationalteam zurück ins A-Kader. Arnaud Boisset wurde ins B-Kader zurückversetzt.