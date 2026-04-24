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Kaderlisten 2026/27 Zenhäusern fliegt aus dem Kader – Gut-Behrami wird aufgeführt

Ramon Zenhäusern ist nicht mehr Teil eines Swiss-Ski-Kaders. Die derzeit verletzte Lara Gut-Behrami schon.

24.04.2026, 14:33

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Skifahrer in rotem Helm und weisser Jacke im Schnee.
Legende: Nicht mehr in einem Swiss-Ski-Kader Ramon Zenhäusern. KEYSTONE/Anthony Anex

Ein erneut schwieriger Winter hat für Ramon Zenhäusern schwerwiegende Konsequenzen. Der 33-jährige Walliser, zuletzt Teil des C-Kaders, ist für die kommende Saison nicht mehr Teil eines Swiss-Ski-Kaders. Der Olympia-Zweite von Pyeongchang müsste eine Fortsetzung seiner Karriere damit auf eigene Kosten berappen.

Im Hinblick auf die neue Saison hat der Verband insgesamt 104 Athletinnen und Athleten für ein Swiss-Ski-Kader selektioniert. Die Nationalmannschaft besteht neu aus 15 Mitgliedern (vorher 21) – Luca Aerni, Gino Caviezel, Loïc Meillard, Alexis Monney, Tanguy Nef, Marco Odermatt, Stefan Rogentin, Thomas Tumler und Franjo von Allmen sowie Malorie Blanc, Lara Gut-Behrami, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Camille Rast und Corinne Suter.

Bei den Frauen sticht der Name Gut-Behrami heraus. Die Tessinerin hatte ursprünglich ihren Rücktritt angekündigt, diesen nach ihrer Verletzung aber offengelassen. Ob die Zeichen bei der Tessinerin damit auf Comeback stehen, ist unklar.

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