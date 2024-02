Der geplante Super-G der Frauen kann am Samstag nicht stattfinden. Es hat zu viel geschneit.

Zu viel Neuschnee: Super-G in Val di Fassa abgesagt

Kein Rennen in den Dolomiten

Nächste Absage im Ski-Weltcup: Der erste der beiden geplanten Super-G der Frauen im italienischen Val di Fassa kann am Samstag nicht wie geplant durchgeführt werden. Wie die FIS schon in den frühen Morgenstunden mitteilte, war in den vergangenen 24 Stunden zu viel Neuschnee gefallen, um eine renntüchtige Piste bereitzustellen.

Am Sonntag steht in den Dolomiten erneut ein Super-G auf dem Programm. Wie die FIS mitteilte, gehen die Arbeiten am Berg weiter, um das zweite Rennen wie geplant durchführen zu können.

6. Absage

Bei den Frauen ist es die sechste Absage des Winters. Zuvor waren schon die Abfahrten von Zermatt, der Super-G in St. Moritz sowie die Speedrennen in Garmisch-Partenkirchen dem Wetter zum Opfer gefallen.