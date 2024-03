Legende: Erst kommende Saison wieder im Weltcup unterwegs Wendy Holdener. Keystone/EPA/Kimma Brandt

Wendy Holdener hat sich entschieden, ihre Comeback-Pläne auf den nächsten Weltcup-Winter zu verschieben. Ursprünglich hatte die Schwyzerin gehofft, am kommenden Wochenende in Are in den Rennzirkus zurückzukehren.

Holdener hatte sich im Dezember im Training eine Fraktur im linken Fussgelenk zugezogen, die eine Operation nach sich zog. Zu den Schwierigkeiten in der Reha kam ein privater Schicksalsschlag: Die 30-Jährige trauert um Bruder Kevin, der kürzlich an einer Krebserkrankung starb.

Wie Cheftrainer Beat Tschuor gegenüber SRF bestätigte, hat eine Kombination von Gründen zum vorzeitigen Abbruch der Saison geführt. Einerseits die schwierige private Situation, andererseits der Heilungsverlauf, der zwar auf sehr gutem Weg sei, aber noch nicht ganz so weit fortgeschritten. «Sie gönnt sich nun ein längeres Time-Out, geht überhaupt kein Risiko ein und macht dann wieder mit Vollgas einen Re-Start auf die neue Saison hin.»

