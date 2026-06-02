Legende: «Letzte Risikobereitschaft fehlt» MIrjam Puchner begründet vor den Medien ihren Rücktritt. key/APA/Barbara Gindl

Mirjam Puchner gehörte zu den erfolgreichsten österreichischen Speedfahrerinnen der letzten Jahre. Bei Olympia 2022 in Peking gewann sie Silber im Super-G, an der WM letztes Jahr in Saalbach Silber in der Abfahrt. Nun zieht sie im Alter von 34 Jahren einen Schlussstrich unter ihre Karriere.

«Um im Weltcup ganz vorne mitzufahren, muss man bereit sein, das absolute Maximum an Risiko einzugehen», sagte Puchner vor den Medien. «Im vergangenen Winter habe ich jedoch gespürt, dass sich etwas in mir verändert hat. Die dafür nötige letzte Konsequenz und bedingungslose Risikobereitschaft waren nicht mehr so ausgeprägt wie in den Jahren zuvor.»

Zwei Weltcupsiege

Ihr Debüt im Weltcup hatte sie im Januar 2013 in St. Anton gegeben, ihren ersten Sieg feierte sie drei Jahre später. Insgesamt bestritt Puchner 178 Weltcuprennen – neunmal fuhr sie dabei aufs Podest, zweimal reichte es zum Sieg in einer Abfahrt: 2016 in St. Moritz und 2019 beim Weltcup-Finale in Soldeu.