Wenn es in der nächsten Saison bei den Skirennfahrerinnen um den Sieg im Super-G geht, wird ein Name fehlen: Tina Weirather. Die 30-jährige Liechtensteinerin erklärte nach 222 Weltcuprennen ihren Rücktritt vom Spitzensport. Ein Abschiedsrennen blieb ihr vorenthalten, da wegen des Coronavirus die Saison vorzeitig beendet wurde.

«Am meisten freue ich mich darauf, so Sport treiben zu können, wie ich will. So lange und so weit wie ich Lust habe», blickt die zweifache Gewinnerin der Super-G-Kugel auf ihre Zukunft voraus. Genauere Pläne habe sie jedoch noch keine. Wehmütig ist die Tochter der Ski-Legenden Harti Weirather und Hanni Wenzel (noch) nicht: «Erst wenn ich mir nächsten Winter die ersten Rennen anschaue, wird es wohl etwas wehtun.»

Weirathers Karriere in Zahlen 222 Weltcuprennen

9 Siege (7 x Super-G, Abfahrt, Riesenslalom)

41 Podestplätze

WM-Silber im Super-G 2017

Olympia-Bronze im Super-G 2018

Weirather blickt auf eine schwierige Saison zurück. Der Liechtensteinerin gelang kein Podestplatz mehr. Im Super-G von Bansko fuhr sie als Fünfte ihr bestes Saisonresultat ein.