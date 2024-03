Mikaela Shiffrin erklärte nach ihrem grossen Sieg in Are die enorme Bedeutung ihres Comebacks.

Anlaufschwierigkeiten scheint es für Mikaela Shiffrin nicht zu geben. Die US-Amerikanerin fuhr bei ihrer Rückkehr nach einer 6 Wochen dauernden Verletzungspause gleich wieder wie von einem anderen Stern.

Aussenstehende haben sich in letzter Zeit womöglich die Frage gestellt, warum die beste Skifahrerin aller Zeiten ihre Saison nach dem Malheur Ende Januar in Cortina d'Ampezzo nicht einfach beendet hat. Schliesslich ist der Kampf um die Gesamtwertung nach dem Gewinn in den Saisons 2021/22 und 2022/23 kein Thema mehr. Und der Gewinn der Slalom-Wertung war nur noch Formsache.

Comeback wichtig für nächste Saison

Doch Shiffrin machte nach ihrem 96. Weltcupsieg deutlich, warum sie die schnellstmögliche Rückkehr in den Ski-Zirkus angestrebt hat. «Es war sehr wichtig, in dieser Saison noch einmal gut zu fahren, um sie mit etwas Positivem abzuschliessen und damit die nächste Saison in einer besseren Position in Angriff zu nehmen», sagte sie gegenüber SRF.

«Es gab eine Ungewissheit betreffend der Verletzung und die Enttäuschung, nicht beim Riesenslalom antreten zu können. Deshalb fühlt es sich wie ein Traum an», erklärte die bald 29-Jährige. Der Zeithorizont habe 7 Wochen betragen und dieses Ziel hätten sie und ihr Team geschafft.

Für Shiffrin ist nichts selbstverständlich

Der Gewinn der 8. Kristallkugel im Slalom sei kein Selbstläufer gewesen. «Ich hatte Glück, dass ich mich nicht schlimmer oder am Anfang der Saison verletzt habe. Sonst hätte das eine andere Geschichte werden können», meinte sie. Tatsächlich hat Shiffrin nur einen Slalom verpasst und sicherlich auch von der Absenz Petra Vlhovas profitiert.

Die Kristallkugel für den Gewinn des Slalom-Weltcups wird Shiffrin am nächsten Wochenende in Saalbach-Hinterglemm bekommen – es wird in diesem Winter ihre einzige Trophäe bleiben. Nach ihrer triumphalen Rückkehr dürfte Shiffrin dies aber gut verkraften.