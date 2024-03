Legende: Jubeln ist sie sich gewohnt Lara Gut-Behrami. AP Photo/Alessandro Trovati

«Die Hauptsache ist, dass wir wieder Rennen fahren können», stellte Lara Gut-Behrami im Anschluss an den ersten Super-G in Kvitfjell klar. Am vergangenen Wochenende waren die Rennen in Val di Fassa abgesagt worden, auch in Norwegen standen sie auf der Kippe. Doch es wurde gefahren – und Gut-Behrami überzeugte. Mit dem 8. Sieg der Saison stellte die Tessinerin ihre starke Form einmal mehr unter Beweis.

01:46 Video Gut-Behrami: «Der untere Teil ist mir sehr gut gelungen» Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Es ist der beste Winter ihrer Karriere, bereits jetzt hat sie fast so viele Punkte gesammelt wie bei ihrem Gesamtweltcupsieg in der Saison 2015/16. Damals triumphierte sie mit 1522 Zählern, jetzt steht sie bei 1514. Die verletzungsbedingte Abwesenheit von Mikaela Shiffrin hat Gut-Behrami derart gut ausgenutzt, dass die Amerikanerin bereits vor einer Woche sagte, dass der Gesamtweltcup entschieden sei.

01:46 Video Die Siegesfahrt von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden.

Rechnerisch stimmt das zwar noch nicht. Doch mit 305 Punkten Vorsprung bei noch 7 ausstehenden Rennen, wovon Shiffrin maximal 6 bestreiten wird, spricht vieles für die Schweizerin.

Kampf um Super-G-Kugel eng

Nicht nur im Gesamtweltcup, auch in der Super-G-Wertung liegt Gut-Behrami in Führung. Ihre ärgste Konkurrentin Cornelia Hütter liegt 25 Zähler zurück. «Sie fährt unglaublich gut Ski. Ich bin froh, dass ich einigermassen dagegen halten kann», sagte die Österreicherin über Gut-Behrami. Sie hoffe, dass sie am Sonntag im zweiten Super-G zurückschlagen könne.

01:08 Video Hütter: «Es war nicht einfach zu fahren» Aus Sport-Clip vom 02.03.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 8 Sekunden.

Sollte die Schweizerin am Sonntag erneut gewinnen, könnte sie sich wohl bereits überlegen, wo sie die kleine Kristallkugel aufstellen würde. Definitiv feiern wird sie aber wohl noch nicht. Dafür müsste Gut-Behrami den Vorsprung auf über 100 Punkte ausbauen.

Riesenslalom und Abfahrt?

Selbst wenn es mit der Super-G-Kugel nicht klappen sollte, hätte Gut-Behrami noch zwei weitere Chancen auf Kristallkugeln. Die Riesenslalom-Kugel (noch 2 Rennen/ 135 Punkte Vorsprung) ist bereits zum Greifen nah.

Auch in der Abfahrt sieht es gut aus. Bei noch einem Rennen beträgt die Reserve 68 Punkte und mehr. Der Winter könnte also historisch werden und gleich mit 4 Kugeln enden. Fest steht allerdings noch nichts. Fährt Gut-Behrami aber so weiter, scheinen die Kugeln nur noch eine Frage der Zeit zu sein.