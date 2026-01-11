Die Schweizer Riesenslalom-Spezialistin Andrea Epp-Ellenberger hat ihren sofortigen Rücktritt vom Skisport bekanntgegeben. Die 32-jährige Nidwaldnerin hatte sich bei einem Trainingssturz im Dezember 2024 einen Bruch des rechten Unterschenkels zugezogen und seitdem keine Rennen mehr bestritten. Ihren Verzicht auf die laufende Saison hatte Epp-Ellenberger schon im Sommer bekanntgegeben, nun ist klar, dass es zu keinem Comeback kommen wird.

Epp-Ellenbergers beste Einzel-Weltcup-Ergebnisse sind zwei 11. Plätze in Kronplatz (2019) und Sölden (2020). An der WM 2019 in Are klassierte sie sich auf dem 10. Rang. Im Team-Parallel-Slalom feierte die Nidwaldnerin 2022 in Courchevel/Méribel ihren einzigen Weltcupsieg, in der gleichen Disziplin sicherte sie sich 2023 in Soldeu mit dem 2. Rang einen Podestplatz.