Die Schweizerin gibt 5 Tage nach ihrem Unfall im Training von St. Moritz ein Update zu ihrem Gesundheitszustand.

«Ich erfahre so viel Liebe. Es ist schwierig, meine Dankbarkeit auszudrücken: gegenüber allen Ärzten, Pflegenden, dem Helikopter-Piloten, Helfern, Trainern, Physios und einfach allen, die mir in den letzten Tagen geholfen haben», schreibt Michelle Gisin auf Instagram.

Mittlerweile hat die 32-Jährige zwei Operationen hinter sich. Während die Halswirbelsäule und die rechte Hand bereits behandelt werden konnten, ist das linke Knie am Wochenende dran. Dabei sollen der Kreuz- und Innenbandriss operiert werden.

Lote meine Grenzen schon wieder aus.

Gisin blickt in ihrem Post noch einmal auf die kritischen Momente am vergangenen Donnerstag zurück: «Ich hatte sehr viel Glück, dass ich noch immer meinen ganzen Körper bewegen kann. Aber natürlich lote ich meine Grenzen schon wieder aus und laufe bereits herum», schreibt sie, versehen mit 2 Emojis.

Am Donnerstag war Gisin im Abschlusstraining zur Abfahrt von St. Moritz nach einem Verschneider schwer gestürzt und hatte lange auf der Piste versorgt werden müssen. Danach wurde sie mit dem Helikopter abtransportiert und nach St. Moritz gebracht. Nach kurzen Abklärungen im Engadin ging es gleichentags nach Zürich weiter, wo Verletzungen am rechten Handgelenk und an der Halswirbelsäule operiert wurden.