Legende: Olympia endete für sie in einer Katastrophe Lindsey Vonn. Keystone/Jean-Christophe Bott

Speed-Queen Lindsey Vonn erwägt offenbar trotz ihres schweren Olympia-Unfalls ein abermaliges Comeback – oder gerade deswegen. «Sehr zum Leidwesen meiner Familie – ja», sagte die 41-Jährige in der Sendung «Today» des US-Senders NBC auf eine entsprechende Frage. In Cortina war die US-Amerikanerin in der Abfahrt nach nur 13 Fahrsekunden schwer gestürzt und hatte sich gravierende Verletzungen zugezogen.

Die Aussage ihres Vaters, ihre Karriere sei damit ein für alle Mal beendet, habe sie angestachelt, betonte Vonn. «Es gibt einen sicheren Weg, mich dazu zu bringen, etwas zu tun: Mir zu sagen, dass ich es nicht kann. Mein Vater könnte der ausschlaggebende Punkt sein, warum ich zurückkomme», sagte sie.

Beschwerlicher Alltag

Im Weltcup war Vonn in diesem Winter mehr als konkurrenzfähig: Sie gewann zwei Abfahrten. Und so finde sie Gefallen am Gedanken, «einen letzten Lauf» zu haben, vielleicht mehr. Zunächst gelte es aber, wieder ein normales Leben zu führen. Aktuell sehen ihre Tage so aus: «Zwei Stunden Therapie, zwei Stunden in einer Überdruckkammer, Zeit im Fitnessstudio und mehr.»