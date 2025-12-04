Das Schweizer Frauen-Team beklagt nach Lara Gut-Behrami den nächsten Ausfall. Corinne Suter verletzt sich am linken Bein.

Eine Woche nach der Bestätigung der schweren Knieverletzung von Lara Gut-Behrami teilte Swiss-Ski am frühen Donnerstagabend die nächste Hiobsbotschaft für das Schweizer Frauen-Team mit: Corinne Suter ist am Mittwoch beim Abfahrtstraining in St. Moritz gestürzt.

Die Abklärungen in der Klinik Hirslanden in Zürich hätten einen Muskelfaserriss im linken Unterschenkel ergeben. Darüber hinaus hat die 31-Jährige auch eine Prellung des linken Kniegelenks sowie eine undislozierte Fraktur im Rückfussbereich erlitten.

Wie Swiss-Ski weiter mitteilt, sei ein operativer Eingriff nicht nötig. Es dürfte aber rund einen Monat dauern, bis Suter wieder auf den Ski stehen kann.