Jasmin Mathis kommt in Soldeu zu ihrer Weltcup-Premiere. Die Vorfreude ist gross.

Mathis will «ihr Skifahren» zeigen und schauen, ob es Punkte gibt

Mit 10 Fahrerinnen ist Swiss-Ski an die 3 Speed-Rennen in Soldeu gereist (von Freitag bis Sonntag live bei SRF). Darunter ist mit Jasmin Mathis ein neues Gesicht im Weltcup. Die 21-jährige Nidwaldnerin hat sich letztes Jahr auf Juniorinnen-Stufe einen Namen gemacht und bei der WM in Tarvisio (ITA) Gold im Super-G und Silber in der Abfahrt gewonnen. Im Europacup fuhr Mathis heuer viermal in die Top 10.

In Andorra dürfte Mathis in allen Rennen zum Einsatz kommen. Die Vorfreude ist gross. «Ich freue mich seit 2 Wochen drauf. Es war schon immer ein Traum von mir, im Weltcup zu starten», sagt sie. Mathis hofft, dass Soldeu der Anfang einer langen Weltcup-Karriere ist.

Soldeu: Resultate 2. Abfahrts-Training Box aufklappen Box zuklappen 1. Nina Ortlieb (AUT), 1:32,26 Minuten. 2. Corinne Suter (SUI), 0,76 Sekunden zurück. 3. Sofia Goggia (ITA), 0,82. 4. Ester Ledecka (CZE), 0,91. 5. Ariane Rädler (AUT), 0,99. 6. Nadine Fest (AUT), 1,10. – Ferner die weiteren Schweizerinnen: 28. Delia Durrer, 2,31. 31. Priska Ming-Nufer, 2,46. 32. Malorie Blanc*, 2,70. 37. Jasmin Mathis, 3,04. 42. Janine Schmitt, 3,55. 46. Jasmina Suter, 4,62. 50. Daria Zurlinden*, 6,04. – Nicht gestartet: Joana Hählen.



* = Torfehler

Mathis möchte «Vollgas geben» und ihr «bestes Skifahren» zeigen. Im Optimalfall schauen für die junge Schweizerin sogleich erste Weltcup-Punkte heraus: «Auch wenn es meine ersten Rennen sind, ist das das Ziel.»

Hatte es Mathis im ersten Training noch vorsichtig angehen lassen (40. Rang), lief es ihr am Donnerstag schon etwas besser (37.). Ihr Rückstand auf Corinne Suter – auf Rang 2 die beste Schweizerin – betrug 2,28 Sekunden.

