US-Skistar Lindsey Vonn hat ein Update zu ihrem Gesundheitszustand gegeben. Einen Entscheid über die Fortsetzung ihrer Karriere hat sie noch nicht getroffen.

«Bis ich wieder bei hundert Prozent bin, wird es mindestens eineinhalb Jahre dauern», sagte Lindsey Vonn in einem Interview mit der US-Nachrichtenagentur Associated Press. Die 41-Jährige war am 8. Februar in der Olympia-Abfahrt in Cortina d'Ampezzo schwer gestürzt und hatte sich eine komplexe Beinverletzung zugezogen.

Sie sei emotional noch nicht bereit, über ein mögliches Comeback zu entscheiden. «Es könnte sein, dass ich zurücktrete, dass ich nie wieder ein Rennen fahre.»

Acht Operationen

Vonn gab auch bekannt, dass sie nach ihrem Sturz bislang acht Operationen hatte, «nur eine weniger als alle anderen Eingriffe zuvor zusammengenommen, was wirklich verrückt ist». Mindestens ein weiterer Eingriff zur Entfernung von Metallteilen in ihrem linken Bein wird folgen.

Dennoch zeigte sich die Amerikanerin kurzfristig guten Mutes: «Nächste Woche werde ich erstmals wieder gehen. Zwar werden es nur kurze Strecken sein, aber aus dem Haus und unter Leute zu gehen, ist für mich sehr aufregend.»