Legende: Video Holdener: «Will so locker fahren wie Shiffrin» abspielen. Laufzeit 01:14 Minuten.

Holdener: «Will so locker fahren wie Shiffrin»

Wendy Holdener nähert sich mehr und mehr ihrer Topform. Verpasste sie zum Saisonbeginn das Slalom-Podest in Levi, Killington und Courchevel (5., 6., 4.) jeweils noch knapp, schaffte sie in den letzten beiden Slaloms als Dritte jeweils den Sprung auf das «Stockerl». Hinzu kommen die beiden 3. Plätze aus dem Parallel-Slalom von St. Moritz sowie dem City Event in Oslo.

Im Slalom steht Holdener nach dem Rennen in Zagreb nun bei insgesamt 19 Podestplätzen. Keine andere Athletin schaffte so oft ein Top-Ergebnis, ohne sich dabei zumindest einmal als Siegerin feiern zu lassen.

Holdener bleibt gelassen

Die Geduld verliert Holdener deswegen aber nicht. Die 25-Jährige aus Unteriberg weiss, wo sie noch Defizite hat. Zwar laufe es in den letzten Rennen besser und sie nehme alles etwas lockerer.

«So locker wie Mikaela Shiffrin fahre ich aber noch nicht», sagte sie nach deren Machtdemonstration am Bärenberg. «Aber wir arbeiten daran und haben ein Ziel vor Augen», machte Holdener eine Ansage in Richtung Shiffrin.

Die Amerikanerin wiederum, die neben den 5 Slalom-Rennen in diesem Winter auch 2 Super-G, einen Parallel- sowie einen Riesenslalom gewonnen hat, gab sich demütig. «Ich nehme diese Siege nicht für selbstverständlich. Mein Team macht einen tollen Job und hilft mir, mich immer wieder neu zu fokussieren», so die Überfliegerin.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 05.01.2019, 15:55 Uhr