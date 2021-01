Zwei Abfahrten, völlig gegensätzliche Vorzeichen. Lara Gut-Behrami erlebte in Crans-Montana eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Die Siegerin der beiden Rennen im letzten Jahr hatte bei der Abfahrt vom Freitag mit Rang 16 eine Enttäuschung zu verarbeiten. Bereits nach dem Training am Mittwoch hatte sie sich mit Kritik nicht zurückgehalten.

«Die Piste ist widerlich», hatte die Tessinerin gewettert. Eine Katastrophe sei es gewesen. Damit sorgte sie für rote Köpfe bei den Organisatoren. Auch am Freitag, dem ersten Renntag, schien sie mit den weichen Verhältnissen, dem vielen Schnee und der Verschiebung der Startzeit Mühe bekundet zu haben.

Seit gestern geht es mir schlecht. Ich kämpfe mit Rückenschmerzen und kann kaum laufen. Das Skifahren ist Nebensache.

Am Samstag fanden die Athletinnen hingegen eine perfekt präparierte Piste vor – und Gut-Behrami dankte es den Organisatoren mit der Rückkehr in die Top 3. Den dritten Podestplatz der Saison holte sie mit einer durchgehend starken Fahrt heraus. Es war ein Erfolg, den sie selbst so nicht erwartet hätte – nicht nur wegen der kritischen Worte im Vorfeld des Rennens.

Unter Schmerzen zum Erfolg

«Seit gestern geht es mir schlecht. Ich kämpfe mit Rückenschmerzen und kann kaum laufen. Das Skifahren ist aktuell Nebensache», so die 29-Jährige nach der zweiten Abfahrt. Unter Schmerzen – gepaart mit den vorzüglichen Pistenverhältnissen – schien Gut-Behrami aber so richtig aufgedreht zu haben.

Ob die Schweizerin den abschliessenden Super-G am Sonntag in Angriff nehmen wird, lässt sie offen. Körperlich müsse sich was tun: «Ich hoffe, wir finden gemeinsam mit den Physiotherapeuten heraus, was das Problem ist, damit es mir besser geht.»