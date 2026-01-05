Camille Rast ist erst die 4. Schweizerin, die am gleichen Ort binnen 24 Stunden in beiden technischen Disziplinen gewonnen hat.

Mit ihren beiden Siegen im Riesenslalom (Samstag) und im Slalom (Sonntag) ist Camille Rast in Kranjska Gora etwas gelungen, was nicht viele Schweizerinnen vor ihr schafften. Die Walliserin ist erst die 4. Schweizerin, die binnen 24 Stunden in den beiden technischen Disziplinen triumphierte. Das sind die 3 Ski-Legenden, die neben Rast doppelt jubeln durften:

Vor fast 25 Jahren glückt Sonja Nef in Are (SWE) das Double aus Riesenslalom und Slalom. Die Appenzellerin schafft dieses Kunststück jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Am Samstag entscheidet die 15-fache Weltcupgewinnerin den Slalom für sich, tags darauf deklassiert sie die Konkurrenz in ihrer Paradedisziplin.

in Are (SWE) das Double aus Riesenslalom und Slalom. Die Appenzellerin schafft dieses Kunststück jedoch in umgekehrter Reihenfolge. Am Samstag entscheidet die 15-fache Weltcupgewinnerin den Slalom für sich, tags darauf deklassiert sie die Konkurrenz in ihrer Paradedisziplin. Erika Hess gewinnt gar zweimal einen «Riesen» und einen Slalom am gleichen Ort binnen 24 Stunden: im März 1982 auf der Alpe d'Huez (FRA) und im März 1981 bei den einzigen beiden Rennen der Weltcup-Geschichte in Wangs-Pizol. Speziell ist Hess' Double in Frankreich: Weil am Samstag der 2. Slalomlauf wegen schlechten Wetters nicht durchgeführt werden kann, wird das Rennen erst am Sonntagnachmittag fortgeführt. Schon am Morgen findet jedoch ein Riesenslalom statt. In beiden Rennen triumphiert die 6-fache Weltmeisterin und 31-fache Weltcupsiegerin.

gewinnt gar zweimal einen «Riesen» und einen Slalom am gleichen Ort binnen 24 Stunden: im März 1982 auf der Alpe d'Huez (FRA) und im März 1981 bei den einzigen beiden Rennen der Weltcup-Geschichte in Wangs-Pizol. Speziell ist Hess' Double in Frankreich: Weil am Samstag der 2. Slalomlauf wegen schlechten Wetters nicht durchgeführt werden kann, wird das Rennen erst am Sonntagnachmittag fortgeführt. Schon am Morgen findet jedoch ein Riesenslalom statt. In beiden Rennen triumphiert die 6-fache Weltmeisterin und 31-fache Weltcupsiegerin. Die 1. Schweizerin, die das Double Riesenslalom/Slalom schafft, ist Lise-Marie Morerod. Ende Januar 1976 gewinnt die Siegerin von 24 Weltcups wie Rast 50 Jahre später in Kranjska Gora beide Rennen. Einziger Unterschied: Es wird am Sonntag und Montag gefahren.

Vreni Schneider, die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte, konnte übrigens nie am selben Ort innert 2 Tagen im Slalom und Riesenslalom triumphieren. Zwar gewann die 3-fache Olympiasiegerin, 3-fache Weltmeisterin und 55-fache Weltcupsiegerin im März 1989 im japanischen Shigakogen beide Rennen. Doch zwischen dem «Riesen» vom Mittwoch und dem Slalom vom Freitag lagen 48 Stunden.