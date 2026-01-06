Corinne Suter steht nach ihrer Verletzungspause vor dem Comeback. Möglich, dass es bereits am Wochenende klappt.

Legende: Verpasste den Speedauftakt verletzt Corinne Suter, hier mit Servicemann Stefan Berthold. Freshfocus/Sven Thomann

Swiss-Ski hat am Dienstag das Aufgebot für die beiden Speedrennen am kommenden Wochenende in Zauchensee bekanntgegeben. Darin taucht auch der Name von Corinne Suter auf. Die Schwyzerin hatte sich Anfang Dezember bei einem Trainingssturz in St. Moritz verletzt.

Neben einem Muskelfaserriss im Unterschenkel zog sich die 31-Jährige auch eine Prellung des linken Kniegelenks sowie eine undislozierte Fraktur im Rückfussbereich zu. Swiss-Ski sprach damals von einer Pause von rund einem Monat. Diese Prognose scheint sich nun zu bewahrheiten. Suter ist zurück auf den Ski. Ob sie bei der Abfahrt am Samstag respektive dem Super-G am Sonntag wirklich am Start steht, wird allerdings kurzfristig entschieden.

Sollte es mit dem Comeback noch nicht klappen, bleiben Suter zwei weitere Gelegenheiten, die Olympia-Quali zu schaffen. Eine Woche nach Zauchensee finden in Tarvisio ebenso wie Ende Januar in Crans-Montana jeweils zwei Speedrennen statt. Es wären die ersten Rennen für Suter in diesem Winter.

