Camille Rast kann ihre Halbzeitführung im Are-«Riesen» nicht verteidigen. Der Sieg und die Kugel gehen an Julia Scheib.

Das Podest

1. Julia Scheib (AUT) 2:22,41 Minuten

2. Paula Moltzan (USA) +0,36 Sekunden

3. Alice Robinson (NZL) +0,75

Bitter! Die Halbzeit-Führende Camille Rast konnte ihre gute Ausgangslage im Riesenslalom von Are nicht nutzen und schied nach wenigen Toren aus. Damit musste die Walliserin ihren Traum von der kleinen Kugel begraben. Der Sieg und die Disziplinenwertung gingen an die Österreicherin Julia Scheib. Für die 26-jährige Rast war es im 9. Riesenslalom der Saison der 1. Nuller.

Bereits vor dem Rennen hatte Scheib mit 89 Punkten die «Riesen»-Wertung komfortabel angeführt. Allerdings hätte Rast die Kugel-Entscheidung mit einem Sieg vertagen können. Daraus wurde nichts. Scheib, die nach dem 1. Lauf nur von der Schweizerin geschlagen worden war, durfte sich also doppelt freuen. Das Podest wurde durch Paula Moltzan (USA) und Alice Robinson (NZL) komplettiert.

Kampf um den Gesamtweltcup

Im Rennen um den Gesamtweltcup konnte die Deutsche Emma Aicher nur etwas Boden auf Mikaela Shiffrin gutmachen. Ihr Rückstand verkleinerte sich von 125 Punkte auf 120. Aicher beendete den «Riesen» auf dem 4. Rang, ihre US-amerikanische Konkurrentin wurde 5.

Die Schweizerinnen

16. Vanessa Kasper +3,59 Sekunden

17. Stefanie Grob +3,60

19. Wendy Holdener +3,79

24. Dania Allenbach +4,47

27. Sue Piller +6,21

Ausgeschieden: Camille Rast

Nicht im 2. Lauf: Janine Mächler (35.), Simone Wild (40.), Selina Egloff (43.)

Wegen des Rast-Ausfalls war das Rennen aus Schweizer Sicht eines zum Vergessen. Vanessa Kasper klassierte sich als beste Swiss-Ski-Fahrerin auf dem 16. Platz. Hauchdünn dahinter war Stefanie Grob, die ihre momentan starke Form bestätigten konnte. Zum ersten Mal in ihrer Karriere schaffte die 21-jährige Appenzellerin im Riesenslalom den Sprung in den 2. Durchgang. Ein fehlerfreier 2. Lauf bescherte ihr dann die ersten Weltcup-Punkte in dieser Disziplin. Wendy Holdener konnte sich nach einem schwachen Auftritt im 1. Lauf noch um 5 Positionen verbessern.

Nach dem vorletzten Riesenslalom der Saison ist nun auch klar, welche Schweizer Athletinnen in dieser Disziplin am Weltcup-Finale mit dabei sind. Neben Rast schafften Kasper und Holdener den Sprung unter die besten 25. Sue Piller fiel im allerletzten Moment aus der Top 25.

Das verflixte fünftletzte Tor

Im 1. Lauf hatte eine Stelle gleich zwei Top-Fahrerin Schwierigkeiten bereitet. Erst unterlief Shiffrin beim fünftletzten Tor ein heftiger Fehler, die US-Amerikanerin konnte sich allerdings mit grossem Rückstand noch ins Ziel retten. Wenig später stürzte Lokalmatadorin Sara Hector an derselben Stelle. Auch Valerie Grenier wurde ebendieses Tor zum Verhängnis.

So geht's weiter

Am Sonntag sind die Technikerinnen im Slalom gefordert. Der 1. Lauf startet um 09:30 Uhr, die Entscheidung fällt ab 12:30 Uhr. SRF überträgt das Rennen live. Nach Are steht das Weltcup-Finale in Lillehammer auf dem Programm (21. bis 25. März).

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