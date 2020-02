Das Podest

1. Alice Robinson (NZL) 1:54,32

2. Petra Vlhova (SVK) +0,34

3. Wendy Holdener (SUI) +1,59

3. Meta Hrovat (SLO) +1,59

Es war lange ein Hundertstel-Krimi beim Riesenslalom von Kranjska Gora. So lange, bis Alice Robinson den 2. Lauf in Angriff nahm. Die Neuseeländerin, nach dem 1. Durchgang noch auf Zwischenrang 2, nahm der Konkurrenz insgesamt mehr als anderthalb Sekunden ab. Auch die Führende zur Halbzeit, Petra Vlhova, konnte die überragende Robinson nicht mehr von der Spitze verdrängen.

Für Robinson war es nach dem Triumph beim Riesenslalom von Sölden zu Beginn der Saison der 2. Sieg im Weltcup. Hinter der 18-Jährigen und Vlhova lieferten sich Wendy Holdener und Meta Hrovat ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende beendeten die beiden Athletinnen das Rennen exakt zeitgleich und feierten gemeinsam den 3. Platz.

Marta Bassino verpasste das Podest gerade einmal um eine Hundertstelsekunde. Nicht am Start in Kranjska Gora war Mikaela Shiffrin. Die Amerikanerin bleibt dem Weltcup seit dem Tod ihres Vaters Anfang Februar fern.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Michelle Gisin +1,78

12. Andrea Ellenberger +2,24

13. Lara Gut-Behrami +2,51

Michelle Gisin realisierte im slowenischen Wintersport-Ort ihr zweitbestes Karriere-Ergebnis im Riesenslalom. Die 26-Jährige wählte im 2. Lauf im untersten Streckenabschnitt eine äusserst direkte Linie und wurde für das Risiko belohnt: Schlussrang 7.

Ebenfalls einen guten Auftritt lieferte Andrea Ellenberger ab. Die Nidwaldnerin verpasste in Durchgang Nummer 2 zwar den vorübergehenden Sprung an die Spitze, durfte sich am Ende aber über Platz 12 freuen.

Mit einer weitestgehend fehlerfreien, aber zu passiven Fahrt verpasste es Lara Gut-Behrami, im 2. Lauf Plätze gut zu machen. Die Tessinerin beendete das Rennen auf dem 13. Platz.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Kranjska Gora ein Slalom auf dem Programm. In einer Woche sind die Speed-Spezialistinnen wieder im Einsatz. In Crans-Montana werden gleich 2 Abfahrten sowie eine Alpine Kombination durchgeführt.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 15.02.2020, 09:45 Uhr