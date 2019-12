Mikaela Shiffrin feiert beim Riesenslalom in Lienz (AUT) ihren 63. Weltcupsieg in überlegener Manier.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,31

2. Marta Bassino (ITA) +1,36

3. Katharina Liensberger (AUT) +1,82

Von wegen Krise: Mikaela Shiffrin hat sich in Lienz eindrücklich zurückgemeldet. Die 24-jährige Amerikanerin feierte ihren 63. Weltcupsieg. Und dies, obwohl sie sich bei der Startzeit des 1. Laufs um eine Viertelstunde verschätzt hatte. Shiffrin musste ihr Aufwärmritual ändern, fuhr aber dennoch Laufbestzeit. Im 2. Durchgang baute sie ihren Vorsprung noch aus. Shiffrin war zuletzt in Courchevel nur 17. geworden und hatte danach 11 Tage Pause eingelegt.

Es war der 1. Sieg im Riesenslalom seit Soldeu im vergangenen März. Sie lässt die Österreicherin Annemarie Moser-Pröll (62 Siege) hinter sich und liegt nun auf Rang 2 der ewigen Bestenliste der Frauen hinter Landsfrau Lindsey Vonn (82).

Das Podest komplettierten Marta Bassino (Siegerin in Killington) und Katharina Liensberger. Die 22-jährige Österreicherin fuhr erstmals überhaupt in ihrer Karriere in die Top 3 in dieser Disziplin. Sie egalisierte damit ihr Bestresultat (3. Platz im Slalom von Flachau 2019). Federica Brignone (die Siegerin von Courchevel) musste sich mit Rang 4 begnügen.

Die Schweizerinnen

15. Wendy Holdener +3,44

21. Michelle Gisin +3,54

24. Lara Gut-Behrami +3,69

Swiss-Ski hatte anders als bei den Männern in Bormio keinen Grund zum Jubeln. Wendy Holdener (15.) konnte die Podest-Premiere von Courchevel nicht bestätigen. Sie patzte im 1. Lauf (9.) und agierte auch im 2. Durchgang fehlerhaft (15. Schlussrang). Michelle Gisin und Lara Gut-Behrami kamen nicht wie erhofft auf Touren. Gisin ärgerte sich über wiederholte Fehler im Schlussteil («habe einen Seich gemacht»). Andrea Ellenberger (28. im 1. Lauf) schied aus.

Speed-Spezialistin Corinne Suter versuchte sich zum 3. Mal in dieser Saison im Riesenslalom. Ihr fehlten letztlich 0,35 Sekunden zur Qualifikation für den 2. Durchgang. Die zeitgleiche Aline Danioth verpasste den Cut ebenfalls. Jasmina Suter schied aus.

So geht es weiter

Für die Technikerinnen stehen nun zwei Slaloms auf dem Programm (4. Januar in Zagreb, 14. Januar in Flachau). Dazwischen ist die Abfahrt und die Kombination in Altenmarkt terminiert.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 28.12.19, 13:30 Uhr