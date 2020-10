Was Sie zum Weltcup-Start der Frauen am Samstag auf dem Rettenbachgletscher wissen müssen.

Riesenslalom in Sölden

Legende: Weiter auf Siegkurs? Federica Brignone Keystone

Mit dem Frauen-Riesenslalom beginnt am Samstag in Sölden die neue Weltcup-Saison. Allen Beteiligten ist klar: Die Corona-Pandemie wird den Ski-Winter massiv beeinflussen. Hier erfahren Sie das Wichtigste zur sportlichen und gesundheitlichen Ausgangslage.

Die Favoritinnen

Als Top-Favoritin steigt Federica Brignone ins Rennen. Die 30-jährige Italienerin hat letzte Saison den Gesamtweltcup und die Riesenslalom-Wertung gewonnen. Erste Herausforderinnen könnten Weltmeisterin Petra Vlhova (SVK) und Vorjahres-Sensationssiegerin Alice Robinson (NZL) sein. Nicht vergessen darf man Tessa Worley (FRA) und Marta Bassino (ITA).

Die Schweizerinnen

Am Start sind 7 Swiss-Ski-Athletinnen. Wendy Holdener meldete sich nach ihrer Anfang September im Training erlittenen Blessur erst kurzfristig am Donnerstag startklar. Zudem greifen Michelle Gisin, Lara Gut-Behrami (letztes Jahr als 8. die beste Schweizerin), Andrea Ellenberger, Corinne Suter, Camille Rast und Priska Nufer an.

Schweizerinnen auf dem Sölden-Podest 2016 1. Lara Gut 2013 1. Lara Gut 2001 2. Sonja Nef

Die Abwesende

Mikaela Shiffrin muss wegen Rückenproblemen passen. Die 25-jährige Amerikanerin wollte nach knapp 9 Monaten ihr Comeback geben. Auf die Schlussphase der letzten Saison hatte sie nach dem Tod ihres Vaters verzichtet.

Das Schutzkonzept

Sölden ist derzeit in der österreichischen «Corona-Ampel» als «orange» (hohes Risiko) eingestuft. Die wichtigsten Massnahmen:

Das Rennen findet ohne Publikum statt.

Rahmenveranstaltungen und Partys entfallen.

Der Weltcup-Tross auf dem Rettenbachgletscher wird von den Hobby-Skifahrern auf dem Tiefenbachgletscher abgeschottet.

Der Tross wird in vier voneinander getrennte Gruppen eingeteilt: Athletinnen/Trainer, Organisatoren, Journalisten sowie ausgewählte Gäste.

Athletinnen und Teammitglieder müssen einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter ist als 72 Stunden.

Live-Hinweis Sie können den Saison-Auftakt der Frauen am Samstag live auf SRF zwei und in der SRF Sport App mitverfolgen. Der 1. Lauf wird ab 09:45 Uhr übertragen, die Entscheidung mit dem 2. Lauf folgt ab 12:45 Uhr.

Die Prognosen

Nach herausfordernden Niederschlags-Tagen am Donnerstag und Freitag ist für das Wochenende eine Wetterbesserung angekündigt. Am Samstag soll es nur noch wenig, am Sonntag gar keine Niederschläge geben. Es bleibt aber kühl.