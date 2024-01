Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:00,64 Minuten

2. Alice Robinson (NZL) +1,09 Sekunden

2. Sara Hector (SWE) +1,09

Von Müdigkeit keine Spur: Nur 2 Tage nach ihrem Sieg im Super-G von Cortina d'Ampezzo steht die Tessinerin im Riesenslalom von Kronplatz erneut zuoberst auf dem Podest. Und die 32-Jährige lieferte eine Machtdemonstration ab.

Hatte sie nach dem 1. Durchgang mit 59 Hundertsteln Vorsprung geführt, waren es am Ende 1,09 Sekunden. Auch ein Schreckmoment kurz vor dem Ziel brachte sie nicht aus der Fassung. Für Gut-Behrami war es der 42. Weltcupsieg, in der Schweiz liegt einzig Vreni Schneider (55) noch vor ihr.

Auf Platz 2 klassierten sich zeitgleich Alice Robinson und Sara Hector, welche beide auch schon im letzten Riesenslalom in Jasna (SVK) auf dem Podest gestanden hatten.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

8. Camille Rast +1,96

20. Simone Wild +3,17

Nächstes Top-10-Ergebnis für Camille Rast: Nach Platz 9 in Jasna verbesserte sich die Walliserin erneut und fuhr auf den 8. Platz. Nach einem starken Start verlor die Slalom-Spezialistin im Mittelteil Zeit, konnte sich im Schlussabschnitt aber nochmals steigern und am Ende im 2. Durchgang über 10 Ränge gutmachen. Für Rast war es das zweitbeste Riesenslalom-Ergebnis der Karriere nach einem 7. Platz in Lienz 2021.

Nicht wunschgemäss hingegen lief es Simone Wild, die nach einer verhaltenen Fahrt im 2. Durchgang mit über 1 Sekunde Rückstand ins Ziel kam. Aufgrund diverser Ausfälle machte sie aber in der Endabrechnung doch noch einen Platz gut und fuhr auch im 2. Rennen nach ihrem Comeback von Jasna in die Punkte.

Italienische Rivalität

Dass Sofia Goggia und Federica Brignone nicht unbedingt die besten Freundinnen sind, zeigte der 2. Durchgang im Heimspiel von Kronplatz. Brignone verpasste die Bestzeit von Goggia um 6 Hundertstel und regte sich deshalb fürchterlich auf. Goggia hingegen konnte sich ein Lächeln auf dem Leaderthron nicht verkneifen. Am Ende resultierten die Ränge 5 und 6.

So geht es weiter

Nach der Absage der Speed-Rennen in Garmisch-Partenkirchen geht es für die Frauen am 10. und 11. Februar in Soldeu (AND) mit einem Riesenslalom und einem Slalom weiter. Die Speed-Spezialistinnen stehen ab Freitag, 16. Februar, in Crans-Montana im Einsatz. Im Austragungsort der WM 2027 stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm.