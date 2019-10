Saisonauftakt in Sölden

Das Podest

1. Alice Robinson (NZL) 2:17:36

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0,06

3. Tessa Worley (FRA) +0,36

Vergangenen Frühling beim Saisonfinale in Soldeu hat Alice Robinson ihr riesiges Potenzial mit einem 2. Platz im Riesenslalom bereits angedeutet. Zum Auftakt in den Weltcup-Winter 2019/20 hat die erst 17-jährige Neuseeländerin dieses Resultat auf eindrückliche Art und Weise bestätigt.

Als Zweite bei Halbzeit zeigte sich Robinson in der Entscheidung unbeeindruckt von der Ausgangslage und zauberte eine Zeit in den Schnee von Sölden, an der sich Shiffrin die Zähne ausbiss. Für ihre beherzte Fahrt wurde Robinson mit ihrem 1. Weltcup-Sieg belohnt.

Die Schweizerinnen

8. Lara Gut-Behrami +1,46

9. Michelle Gisin +1,47

15. Wendy Holdener +1,85

16. Andrea Ellenberger +1,89

Von den 8 gestarteten Swiss-Ski-Athletinnen schafften 4 den Sprung in den 2. Umgang. Lara Gut-Behrami machte trotz eines kleinen Schnitzers einen Sprung von Platz 15 auf Rang 8 und klassierte sich damit unmittelbar vor Michelle Gisin, die als Neunte ihr bestes Resultat in einem Riesenslalom realisierte.

Einen kleinen Dämpfer setzte es für Wendy Holdener ab. Die Innerschweizerin bekundete Mühe mit dem «aggressiven Schnee» und hätte sich etwas eisigere Verhältnisse gewünscht. Als 15. hat sie wie Andrea Ellenberger auf Rang 16 noch Steigerungspotenzial.

Die lange Unterbrechung

Bitter endete das Rennen für Bernadette Schild. Die Österreicherin hob im 2. Umgang in einer Kurve ab und verdrehte sich dabei das rechte Knie. Schild musste mit dem Helikopter abtransportiert werden, was einen rund 15-minütigen Unterbruch zur Folge hatte.

Am späten Nachmittag teilte der Österreichische Ski-Verband mit, dass sich die 29-Jährige einen Kreuzbandriss zugezogen hat.

So geht es weiter

Am Sonntag beginnt in Sölden auch für die Männer der Weltcup-Winter 2019/20. Sie tragen auf dem Rettenbachgletscher ebenfalls einen Riesenslalom aus (ab 09:50 Uhr live auf SRF zwei). Danach folgt die übliche Wettkampfpause, ehe Mitte November in Levi ein Wochenende mit je einem Slalom-Rennen ansteht.

