Am Samstag starten die Frauen in Sölden in die neue Saison. 2 Schweizerinnen wollen um die Podestplätze mitreden.

Saisonstart in Sölden

Holdeners und Guts erste Eindrücke vom Schnee in Sölden

Wendy Holdener und Lara Gut sind die beiden heissesten Schweizer Anwärterinnen auf Podestplätze bei der Saisoneröffnung in Sölden. Erstere erhofft sich einen weiteren Schritt nach vorne im Riesenslalom. Vier Top-10-Plätze, darunter ein 4. Platz in Kranjska Gora, hat Holdener vorzuweisen.

Letztere kam zwar in der letzten Saison nach ihrer Knieverletzung in dieser Disziplin nicht auf Touren, doch der Gletscher in Sölden liegt ihr; 2 ihrer 4 Riesenslalom-Siege fuhr Gut bei der Saison-Ouvertüre ein.

Nicht vergessen darf man zudem Simone Wild. Für sie gilt es, nach einer durchzogenen Saison an die Konstanz vom vorletzten Winter anzuknüpfen. Mit der 20-jährigen Aline Danioth und der 19-jährigen Camille Rast stehen zudem zwei Talente bereit.

Gute Resultate im Riesenslalom zeigte im letzten Winter Mélanie Meillard. Sie verpasst aber verletzungsbedingt die gesamte Saison.

Fragezeichen hinter dem Wetter

Ob die Fahrerinnen und Fahrer am Wochenende überhaupt antreten können, steht aber noch in den Sternen. Am Samstag werden starke Niederschläge und 50 bis 70 Zentimeter Neuschnee erwartet. Für Sonntag sagten die Meteorologen Föhn mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h voraus.

Wegen starken Windes hatte das Rennen der Männer im vergangenen Jahr aus Sicherheitsgründen abgesagt werden müssen.

