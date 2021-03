Sofia Goggia hat den Kampf um die Kristallkugel in der Abfahrt noch nicht aufgegeben. Sie absolviert die Trainings in Lenzerheide.

Goggia will in Lenzerheide das Comeback wagen

Legende: Nach nicht einmal 2 Monaten zurück Sofia Goggia. Keystone

Nach nur 45 Tagen und ihrem Sturz in Garmisch-Partenkirchen scheint Sofia Goggia rechtzeitig für das Weltcup-Finale nächste Woche in Lenzerheide wieder rennbereit zu sein.

Die Italienerin, die wegen der Fraktur am Schienbeinkopf die WM in Cortina d'Ampezzo verpasste, hat von der medizinischen Abteilung des italienischen Skiverbands die Erlaubnis erhalten, die Abfahrtstrainings zu absolvieren. Zuvor hatte sie in einem Post auf Instagram, Link öffnet in einem neuen Fenster ihre Rückkehr angedeutet.

Das Knie sei gemäss ihrem Physiotherapeuten stabil. In Livigno absolvierte die 28-jährige Bergamaskin diese Woche einen Belastungstest auf den Ski, der positiv ausfiel.

8. Platz würde reichen

Offenbar möchte Goggia unbedingt zum zweiten Mal den Abfahrtsweltcup gewinnen. Dank 4 Siegen und einem 2. Platz vor ihrer Verletzung führt sie die Disziplinenwertung mit 480 Punkten weiterhin vor Corinne Suter (410) und Lara Gut-Behrami (383) an. Auch bei einem Sieg Suters würde also ein 8. Platz für die kleine Kristallkugel reichen. Die Abfahrt in Lenzerheide ist auf Mittwoch anberaumt.