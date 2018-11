Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:32,61

2. Petra Vlhova (Slk) + 0,58

3. Bernadette Schild (Ö) + 0,79

Neue Saison, alte Dominatorin: Mikaela Shiffrin knüpft in der neuen Slalom-Saison dort an, wo sie in der alten im März aufgehört hatte: Zuoberst auf dem Podest. Die US-Amerikanerin, die bereits bei Halbzeit an der Spitze lag, brachte ihr Polster souverän ins Ziel und feierte ihren insgesamt 44. Weltcupsieg, den 33. alleine im Slalom und ihren 3. in Levi.

Hinter der 23-jährige Shiffrin sicherte sich Petra Vlhova Rang 2. Die tschechische Vorjahressiegerin verbesserte sich im 2. Durchgang noch um einen Rang und klassierte sich vor Bernadette Schild, die das Podest als Dritte komplettierte. Die Österreicherin machte dank Laufbestzeit in der Entscheidung noch 9 Positionen gut.

Die Schweizerinnen

5. Wendy Holdener + 0,85

10. Michelle Gisin + 1,95

28. Carole Bissig + 5,21

Für die Schweizer Slalom-Equipe setzte es eine leise Enttäuschung ab. Allen voran Teamleaderin Wendy Holdener hatte sich mehr erhofft als der 5. Schlussrang. Einige Fehler im 1. Durchgang banden die Schwyzerin schon früh zurück. Diese Hypothek konnte Holdener im 2. Lauf nicht mehr wettmachen.

Michelle Gisin schaffte dank einem verbesserten 2. Durchgang als 10. gerade noch den Sprung in die Top 10. Ihr bisher bestes Slalom-Resultat ist ein 6. Rang. Als dritte Schweizerin konnte sich Carole Bissig für den 2. Lauf qualifizieren. Die 22-jährige Nidwaldnerin zeigte aber eine verkorkste Fahrt und wurde 28.

Zu ihrem Weltcup-Debüt kam Lorina Zelger. Die 19-Jährige beendete den 1. Durchgang mit einem Rückstand von 3,48 Sekunden auf Shiffrin und wurde bei ihrer Premiere 54.

So geht's weiter

Schon in einer Woche bietet sich den Schweizer Technikerinnen die nächste Chance auf einen Podestplatz. Im amerikanischen Killington stehen je ein Spezial- und ein Riesenslalom an.

