Schwerer Schlag für das österreichische Ski-Team: Katharina Liensberger muss die Saison inklusive Olympia abschreiben.

Legende: Katharina Liensberger. Imago/Presse Sport

Katharina Liensberger hat sich bei einem Trainingssturz schwere Verletzungen im rechten Knie zugezogen. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.

Die Operation wurde noch für den Unfalltag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet dies auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm.

Dem Podest immer näher

Der Sturz der Vorarlberger Slalomspezialistin ereignete sich während einer Riesenslalom-Einheit in St. Michael/Lungau. Dort bereitete sich die 28-Jährige auf den Weltcup in Kranjska Gora vor.

Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Platz 4 am vergangenen Sonntag am Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.