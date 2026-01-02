Katharina Liensberger hat sich bei einem Trainingssturz schwere Verletzungen im rechten Knie zugezogen. In der Klinik Hochrum bei Innsbruck wurden eine Fraktur des Schienbeinkopfs, ein Meniskus- und ein Innenbandriss diagnostiziert.
Die Operation wurde noch für den Unfalltag angesetzt, auf jeden Fall bedeutet dies auch das Saisonende für die Slalom-WM-Dritte von Saalbach-Hinterglemm.
Dem Podest immer näher
Der Sturz der Vorarlberger Slalomspezialistin ereignete sich während einer Riesenslalom-Einheit in St. Michael/Lungau. Dort bereitete sich die 28-Jährige auf den Weltcup in Kranjska Gora vor.
Im bisherigen Saisonverlauf hatte die Slalom-Weltmeisterin von 2021 mit Platz 4 am vergangenen Sonntag am Semmering ihr bestes Ergebnis erreicht.