Eigentlich hätte Lara Gut-Behrami allen Grund zum Feiern, denn die Tessinerin sicherte sich dank dem Sieg im Super-G beim Saisonfinale in Soldeu die kleine Kugel in der Disziplinen-Wertung. Doch bei der Schweizerin war keineswegs alles gut, wie sie im ungewohnt offenen Interview im Zielraum zugab.

«Im Verlauf des Winters fragte ich mich einige Male, ob es nicht Zeit zum Aufhören wäre», so die 31-Jährige. Trotz sportlichen Erfolgen hat Gut-Behrami keine einfache Saison hinter sich. Zu viel lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte nach einem Sommer mit einer sehr gut verlaufenen Vorbereitung. Gut-Behrami hatte Rückschläge zu verkraften, zu oft stellten sich nicht die Ergebnisse ein, die sie sich erhofft hatte, die ihrem Können entsprechen würden.

Im Kopf nicht befreit

So kamen bei der Gesamtweltcupsiegerin von 2015/16 immer wieder die Gedanken an den Rücktritt auf – bis zu den Weltmeisterschaften in Courchevel/Méribel. Nach Wettkämpfen ohne Medaille entschied Gut-Behrami, dass sie so nicht zurücktreten möchte: «Denn ich weiss, ich kann gut fahren, aber manchmal war ich frustriert.»

So fühlt sich die Schweizerin noch nicht bereit, dem Spitzensport den Rücken zu kehren. «Nach der WM fasste ich den Entschluss, dass ich noch zwei Saisons fahren möchte», erklärte Gut-Behrami und fand so zu einer gewissen Lockerheit zurück. Denn zuvor hatte sie bei jedem Start das Gefühl, dass sie die Chance unbedingt packen muss, weil «sich mir diese immer seltener bieten werden.»

So fand Gut-Behrami zum Saisonabschluss das richtige Rezept, um für den Fünfkampf in der Super-G-Wertung gewappnet zu sein. Und sie entschied diesen für sich, weil sie Leistungen zeigte, wie sie es sich vorgenommen hatte. Sie fuhr nach eigener Einschätzung so stark wie noch nie in diesem Winter. «Ich glaube, das war mein bester Super-G der Saison.» Ende gut, alles gut? Nicht ganz, aber Gut-Behrami ist auch in ihrer Spätkarriere um eine Erfahrung reicher, die den Abschied vom professionellen Rennsport erleichtern dürfte.