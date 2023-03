Das Podest

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:26,70 Minuten

2. Federica Brignone (ITA) +0,22 Sekunden

3. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0,47

Die Ausgangslage vor dem letzten Super-G des Winters präsentierte sich äusserst spannend: Elena Curtoni, die Führende in der Disziplinenwertung, wies einen Vorsprung von 19 Punkten auf Lara Gut-Behrami auf. Der Rückstand von Federica Brignone auf Platz 5 betrug lediglich 44 Zähler. Klar war: Gewinnt Gut-Behrami das Rennen, sichert sie sich auch die kleine Kristallkugel.

Und die 31-jährige Tessinerin lieferte: Gut Behrami holte sich mit einer von A bis Z sauberen Fahrt ihren insgesamt 37. Weltcupsieg – den 3. in dieser Saison nach dem Riesenslalom von Killington und dem Super-G von St. Anton.

Der Triumph in Andorra war gleichbedeutend mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel. Nach 2013/14, 2015/16 und 2020/21 ist es das 4. Mal, dass die Olympiasiegerin von 2022 die Disziplinenwertung gewinnt. Curtoni, die mit Startnummer 15 und somit als letzte der Kugel-Anwärterinnen das Rennen in Angriff nahm, konnte die Schweizerin mit einem Rückstand von 1,23 Sekunden nicht ansatzweise gefährden.

Schliessen 01:15 Video Rückblick auf die Saison von Gut-Behrami Aus Sport-Clip vom 16.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 15 Sekunden. 03:40 Video Gut-Behrami: «Ein wunderschöner Tag» Aus Sport-Clip vom 16.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 40 Sekunden.

Die weiteren Schweizerinnen

4. Corinne Suter +0,55

5. Michelle Gisin +0,82

13. Jasmine Flury +1,44

15. Joana Hählen +1,73

21. Wendy Holdener +2,10

Die Schweizerinnen zeigten beim letzten Speed-Rennen der Saison eine starke Teamleistung. Corinne Suter verpasste den 6. Podestplatz der Saison nur um 8 Hundertstel. Michelle Gisin fuhr zum 2. Mal nach dem Super-G in St. Moritz in die Top 5 und realisierte ihr zweitbestes Saisonergebnis.

Schliessen 01:35 Video Die Fahrt von Corinne Suter Aus Sport-Clip vom 16.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 35 Sekunden. 01:36 Video Die Fahrt von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 16.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 36 Sekunden.

Der Abschied

Für Nicole Schmidhofer endete die Karriere in Soldeu. Die 34-jährige Österreicherin liess sich für die Abschiedsfahrt etwas Spezielles einfallen. Schmidhofer bestritt 172 Weltcuprennen (4 Siege, 12 Podestplätze) und wurde 2017 in St. Moritz Weltmeisterin im Super-G.

03:21 Video Die etwas andere Abschiedsfahrt von Schmidhofer Aus Sport-Clip vom 16.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 21 Sekunden.

So geht es weiter

Die Speed-Saison ist mit dem Super-G zu Ende gegangen. Nach dem Team-Event am Freitag stehen am Wochenende noch die beiden Technikrennen auf dem Programm. Am Samstag findet der Riesenslalom statt, am Sonntag folgt zum Abschluss der Slalom.