Mikaela Shiffrin feiert in Courchevel den 50. Weltcup-Sieg. Sie fährt längst gegen die Geschichte.

Shiffrin in eigener Liga

Legende: Video Slalom in Courchevel: Rennbericht abspielen. Laufzeit 02:32 Minuten.

Slalom in Courchevel: Rennbericht

Am Ende war es im Slalom von Courchevel so, wie in den letzten Jahren fast immer. Mikaela Shiffrin distanzierte die gesamte Konkurrenz und strahlte von der obersten Stufe des Podests. Dabei hatte sie noch bei der letzten Zwischenzeit hinter Petra Vlhova zurückgelegen. Dank einer starken Fahrt im untersten Streckenteil rückte sie die Stärkeverhältnisse aber doch noch zurecht.

Neben 100 Punkten und einem Pokal gab es für Shiffrin noch weitere Zahlen, die sie strahlen lassen: