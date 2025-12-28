Wie schon im Riesenslalom fährt Camille Rast am Semmering auch im Slalom auf Rang 2. Nur Mikaela Shiffrin ist schneller.

Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:48,82 Minuten

2. Camille Rast (SUI) +0,09 Sekunden

3. Lara Colturi (ALB) +0,57

Die ersten vier Slaloms des Winters hatte Mikaela Shiffrin mit über einer Sekunde Vorsprung und mehr auf die Konkurrenz eingetütet. Am Semmering wurde die US-amerikanische Dominatorin an den Rand einer «Niederlage» gebracht – verantwortlich dafür war aus Schweizer Sicht erfreulicherweise Camille Rast.

Die Walliserin stellte im 1. Durchgang vor Lara Colturi und Katharina Liensberger die Bestzeit auf. In der Entscheidung verzichtete Rast auf jegliches Taktieren und fuhr voll auf Sieg – nur so konnte die Swiss-Ski-Athletin den furiosen 2. Lauf der Halbzeit-Vierten Shiffrin kontern.

Das Polster von 0,54 Sekunden reichte Rast aber knapp nicht, um Shiffrin ein Schnippchen zu schlagen. Im Ziel musste die Schweizerin konstatieren, dass sie um 9 Hundertstel den Kürzeren gezogen hatte. Hinter Rast komplettierte Colturi das Podest.

Die weiteren Schweizerinnen

6. Wendy Holdener +2,76

9. Eliane Christen +4,25

16. Mélanie Meillard +5,73

20. Aline Höpli +6,94

Nicht im 2. Lauf: Nicole Good (DNF), Anuk Brändli (DNF), Aline Danioth (DNF), Janine Mächler (DNF)

Im Schatten der wie schon im Riesenslalom vom Samstag bärenstarken Rast wussten auch weitere Schweizerinnen zu überzeugen. So etwa Eliane Christen, die dank eines beherzten 2. Umgangs acht Positionen gutmachte und mit Schlussrang 9 ihr bestes Karriereresultat erzielte. Bisher war dies ein 12. Platz gewesen, ebenfalls am Semmering.

Trotz einem weiteren Top-10-Ergebnis nicht so zufrieden sein dürfte Wendy Holdener. Die Schwyzerin wurde zwar Sechste, verlor im Vergleich mit den Besten allerdings sehr viel Zeit.

Mélanie Meillard fuhr mit Rang 16 ihr bisher bestes Saisonergebnis heraus, Aline Höpli sicherte sich als 20. ihre ersten Weltcuppunkte des Winters.

Riesige Abstände, hohe Ausfallquote

Das Rennen sorgte vor allem im 1. Lauf für Diskussionen. Shiffrin gab im Siegerinnen-Interview zu Protokoll, dass die Piste eigentlich nur für die ersten 7 Fahrerinnen in einem guten Zustand gewesen sei. Danach sei der Schnee – vor allem auch aufgrund des Rennstarts um 14:15 Uhr – immer weicher geworden, was schnelle Zeiten erschwerte oder sogar verunmöglichte.

Fast die Hälfte (!) aller gestarteten Athletinnen im 1. Lauf erreichten das Ziel nicht (39 von 79). Bizarr waren zudem auch die ungewöhnlich hohen Zeitabstände. So betrug der Rückstand der 30. aus dem 1. Durchgang auf die Schnellste Camille Rast 5,94 Sekunden. Eine so grosse Differenz hatte es zuletzt im Jahr 2000 gegeben.

So geht es weiter

Der Slalom am Semmering war das letzte Rennen im Jahr 2025. Weiter geht es für die Frauen am kommenden Wochenende im slowenischen Kranjska Gora. Am Samstag steht ein Riesenslalom auf dem Programm, ehe am Sonntag noch ein Slalom durchgeführt wird.

Resultate