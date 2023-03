Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:41,77

2. Wendy Holdener (SUI) +0,92

3. Anna Swenn-Larsson (SWE) +0,95

Einen Tag nach ihrem historischen 86. Weltcupsieg hat Mikaela Shiffrin nachgedoppelt. Die Amerikanerin gewann den Slalom im schwedischen Are in überzeugender Manier. Die 27-Jährige erarbeitete sich schon im 1. Lauf ein Polster von 69 Hundertsteln und mehr und baute den Vorsprung im Finale gar noch aus.

Im Zielraum wurde Shiffrin von ihrem angereisten Bruder und ihrer Schwägerin überrascht. «Durch solche Momente bleiben die Rennen in Erinnerung, denn die blosse Anzahl der Siege kann ich gar nicht richtig fassen», so die Riesenslalom-Weltmeisterin. «Das war eines meiner speziellsten Rennen.»

Schliessen 01:32 Video Shiffrins Fahrt zum alleinigen Rekord Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden. 02:22 Video Shiffrin: «Solche Momente machen diese Rennen unvergesslich» Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 22 Sekunden.

Nächste Marken: 95, 100, 114

Mit 87 Siegen ist Shiffrin nun alleinige Weltcup-Rekordhalterin im Ski alpin vor Ingemar Stenmark (86). Auf dem Weg zur erfolgreichsten Wintersportlerin überhaupt lauten die nächsten magischen Zahlen: 95 (Weltcupsiege von Biathlet Ole-Einar Björndalen), die runde 100 und die 114, der Allzeitrekord von Langläuferin Marit Björgen.

02:04 Video Das meinte Tina Weirather am Freitag nach Shiffrins 86. Sieg. Aus Sport-Clip vom 10.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 4 Sekunden.

Holdener wendet das Blatt

Hinter der Saisondominatorin fuhren Holdener und Swenn-Larsson auf das Podest. Die Schwyzerin lag bei Halbzeit noch eine Viertelsekunde hinter der Schwedin, hatte nach ihrem starken 2. Durchgang in der Endabrechnung aber knapp die Nase vorne.

«Ich Mittelteil habe ich sogar Shiffrin drei Zehntel abgenommen», freute sich Holdener nach dem Rennen. Der Schlussteil glückte ihr nach eigener Aussage aber nicht nach Wunsch. «Ich habe die kleinen Wellen auf der Piste etwas unterschätzt, umso glücklicher war ich, dass ich im Ziel in Führung ging.» Für Holdener, die diese Saison ihre Siegpremiere in einem Slalom feierte, ist es der 34. Slalom-Podestplatz der Karriere.

03:09 Video «Wusste, dass es läuft, aber war nervös und müde» Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 9 Sekunden.

St-Germain bestätigt Exploit

Überraschungs-Weltmeisterin Laurence St-Germain (CAN) egalisierte im ersten Slalom nach der WM mit Rang 5 ihr Weltcup-Bestergebnis. Grosses Pech hatte die Einheimische Hanna Aronsson Elfmann. Die 20-Jährige lag nach dem 1. Lauf auf Platz 4 und war im 2. Durchgang auf dem Weg Richtung Bestzeit, fädelte aber ein.

Die weiteren Schweizerinnen

7. Melanie Meillard + 2,18

12. Nicole Good + 2,72

15. Elena Stoffel + 2,98

18. Michelle Gisin + 3,06

24. Camille Rast + 3,99

Alle 6 angetretenen Schweizerinnen schafften den Sprung in den 2. Lauf und holten Weltcup-Punkte. Meillard durfte sich letztlich über ihr bestes Saisonergebnis freuen. Der 24-Jährigen liegt der Hang in Are: Schon letztes Jahr überzeugte die Romande in der schwedischen Skistation mit Platz 8.

Good und Stoffel, bei Halbzeit zeitgleich auf Rang 23, machten im 2. Lauf etliche Plätze gut und egalisierten beide exakt ihr jeweiliges Top-Ergebnis dieses Winters. Gisin kam wie schon die gesamte Slalom-Saison nicht auf Touren. Rast fiel im 2. Lauf um 4 Plätze zurück.

Schliessen 01:16 Video Starker Auftritt von Mélanie Meillard Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden. 00:54 Video Meillard: «Are ist ein spezieller Ort für mich» Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 54 Sekunden. 01:01 Video Der 2. Lauf von Nicole Good Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde. 01:16 Video Der 2. Lauf von Elena Stoffel Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 16 Sekunden.

Das weitere Programm

Der Frauen-Tross disloziert nun ins andorranische Soldeu, wo kommende Woche der Weltcup-Final steigt. Der Saison-Endspurt beginnt mit der Abfahrt vom Mittwoch, es folgen Super-G (Donnerstag), Teamwettkampf (Freitag), Slalom (Samstag) und Riesenslalom (Sonntag).