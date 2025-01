Legende: Freut sich auf die kommenden Aufgaben Mikaela Shiffrin. Keystone/Jean-Christophe Bott

Mikaela Shiffrin ist schon immer schnell gewesen. Betroffen waren davon stets ihre Konkurrentinnen, unter anderem bei den bisher 99 Siegen der unbestrittenen Skikönigin im Weltcup. Diesmal aber hat sich die US-Amerikanerin mit ihrem Tempo selbst überrascht. «Es war schon ein bisschen ungewiss, ob ich noch in dieser Saison zurückkehren würde», sagte sie noch vor wenigen Tagen.

Jetzt aber ist Shiffrin sogar rechtzeitig vor der WM ab der kommenden Woche in Saalbach-Hinterglemm zurück (4. bis 16. Februar).

Am Donnerstag (16:45/19:45 Uhr live auf SRF zwei) steigt die 29-Jährige beim Slalom im französischen Courchevel wieder in den Weltcup ein – auf den Tag genau drei Monate nach ihrem kapitalen Crash beim Heimrennen in Killington, bei dem sie sich eine schwere Unterleibsverletzung zuzog. Sie musste deswegen sogar notoperiert werden.

Noch nicht bei 100 Prozent

Um ihr Leistungsvermögen macht Shiffrin einstweilen noch ein Geheimnis. «Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich bei hundert Prozent bin», sagt sie. «Ich denke, wir werden den Rest der Saison mit den Nachwirkungen der Verletzung umgehen müssen.» Aber, so viel könne sie bestätigen: «Es ist jetzt nicht mehr schmerzhaft. Ich bin stark genug, um wieder starten zu können.»

Physisch bin ich in einem wirklich guten Zustand.

Ob es in Courchevel, wo sie an der WM 2023 Silber in ihrer Spezialdisziplin gewann, schon für das Podest oder vielleicht sogar den 100. Weltcupsieg reicht, sei dahingestellt. Wer Shiffrin kennt, der weiss allerdings: Wäre sie nicht so weit wiederhergestellt, dass sie sich Chancen ausrechnet, würde sie es wohl sein lassen. Dazu nur so viel von ihrer Seite: «Physisch bin ich in einem wirklich guten Zustand.» Was noch fehle, sei die Rennpraxis.

In Saalbach-Hinterglemm könnte Shiffrin mit Christl Cranz gleichziehen: Die deutsche Ski-Legende gewann zwischen 1934 und 1939 bei alpinen Weltmeisterschaften 15 Medaillen, zwölf goldene und drei silberne. Shiffrin kommt bislang auf 14 (7/4/3).

