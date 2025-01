Mikaela Shiffrin will am kommenden Donnerstag beim Slalom von Courchevel ihr Comeback geben.

Shiffrin kehrt nächste Woche in den Weltcup zurück

Legende: Courchevel im Blick Mikaela Shiffrin will in Frankreich ihr Comeback geben. Keystone/GABRIELE FACCIOTTI

2 Monate nach ihrem verhängnisvollen Sturz im Riesenslalom von Killington steht Mikaela Shiffrin vor der Rückkehr in den Weltcup. Die 29-jährige US-Amerikanerin plant einen Start im Riesenslalom von Courchevel am 30. Januar, wie sie auf Instagram mitteilte. «Courchevel 1/30 ... bis bald», postete sie in den sozialen Medien.

100. Weltcupsieg vor Augen

Shiffrin hatte beim Sturz in Killington eine Stichwunde am Bauch erlitten, was sie zu einer mehrmonatigen Weltcup-Pause zwang. Die Technik-Spezialistin jagt weiterhin ihrem 100. Weltcupsieg hinterher, seit ihrem Triumph im Slalom von Gurgl im November steht sie bei 99 Erfolgen.

Shiffrin plant zudem, an der WM im österreichischen Saalbach-Hinterglemm, die am 4. Februar beginnt, teilzunehmen.

