Das Podest

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:42,02 Minuten

2. Petra Vlhova (SVK) +0,33 s

3. Wendy Holdener (SUI) +1,37

Der kleine «Saisonauftakts-Knoten» ist geplatzt bei Wendy Holdener. Nach den mässigen Auftritten in Levi (Ränge 12 und 8) meldete sich die Schwyzerin in Killington wieder in der Weltspitze an. Als Halbzeit-Vierte überholte sie mit einem soliden 2. Lauf die Deutsche Lena Dürr und schaffte den Sprung auf Platz 3.

Für Holdener, die im Vorjahr in Killington ihren 1. Weltcup-Sieg im Slalom gefeiert hatte, ist es der 35. Slalom-Podestplatz der Karriere.

02:20 Video Holdener: «Ich habe mehr Tränen vergossen als vor einem Jahr» Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 20 Sekunden.

Für eine elektrisierende Atmosphäre im Zielraum von Killington sorgte einmal mehr Mikaela Shiffrin. Vor ihrem Heimpublikum fuhr die US-Amerikanerin ihren 6. Slalomsieg ein – den 90. Weltcuptriumph insgesamt.

Die Führende nach dem 1. Lauf liess sich auch nicht von einem erneut bärenstarken Auftritt von der ewigen Rivalin Petra Vlhova beeindrucken, drehte auf den letzten Metern wie so oft auf und distanzierte die Slowakin um gut 3 Zehntel. In Levi hatten die beiden Slalom-Queens die Siege untereinander aufgeteilt.

Schliessen 01:03 Video Die Siegesfahrt von Mikaela Shiffrin Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 01:01 Video Der 2. Lauf von Petra Vlhova Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 1 Sekunde.

Die weiteren Schweizerinnen in den Punkten

6. Michelle Gisin (+2,01)

12. Camille Rast (+2,41)

16. Mélanie Meillard (+2,48)

Hinter Holdener sorgten gleich 3 Athletinnen für ein äusserst gelungenes Schweizer Ergebnis im Osten der USA. Allen voran Michelle Gisin setzte mit Platz 6 ein Ausrufezeichen und übertraf ihr Slalom-Bestresultat vom letzten Winter (Platz 8) bereits im 3. Rennen. Die Obwaldnerin arbeitete sich zweimal jeweils in den Lauf rein und zeigte starke Finishes.

Ebenfalls souverän in die Punkte fuhren Camille Rast und Mélanie Meillard. Beide steigerten sich im 2. Lauf und katapultierten sich um jeweils 9 Plätze nach vorne.

Schliessen 02:23 Video Gisin: «Heute hätte es nicht viel besser gehen können» Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 23 Sekunden. 01:07 Video Der 2. Lauf von Michelle Gisin Aus Sport-Clip vom 26.11.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden.

So geht es weiter

Die Technikerinnen sind bereits in einer Woche wieder gefordert. Am Samstag und Sonntag stehen im kanadischen Tremblant zwei Riesenslaloms auf dem Programm. Die ersten beiden Saisonrennen in dieser Disziplin gewann Lara Gut-Behrami.