Die Schweizerinnen liefern zum Jahresende ein starkes Ergebnis ab und fahren zu dritt in die Top Ten. Gisin strahlt als Dritte.

Slalom in Lienz

Das Podest

1. Petra Vlhova (SVK) +1:42,10

2. Katharina Liensberger (AUT) +0,51

3. Michelle Gisin (SUI) +0,68

Michelle Gisin beeindruckt trotz ihrer schwierigen Vorbereitung und nach dem Pfeifferschen Drüsenfieber immer weiter. In Lienz konnte die Engelbergerin über ihren 2. Podestplatz der Saison jubeln. Nach ihrem 3. Rang im Riesenslalom von Courchevel legte sie nun acht Tage später mit derselben Podestklassierung im Slalom nach.

«Es ist unglaublich. Ich weiss nicht, wie das gegangen ist», sagte eine glückliche Gisin nach dem Rennen. Ihr gehe es bis heute nicht immer gut, tatsächlich habe sie sich am Morgen vor dem Rennen noch eher schlecht gefühlt. «Aber vor dem 1. Lauf ging es plötzlich – es ist immer ein Probieren und ich muss das Beste daraus machen.»

Bei Halbzeit war Gisin, mit der Nummer 1 gestartet, gar noch auf dem 2. Zwischenrang gelegen. Die 28-Jährige wurde im 2. Durchgang aber noch von der Österreicherin Katharina Liensberger überholt.

An der Spitze hatte die Slowakin Petra Vlhova in Abwesenheit der coronaerkrankten Mikaela Shiffrin keine Mühe, ihren 3. Slalom-Sieg in diesem Winter einzufahren und beeindruckte mit einer perfekten Fahrt.

Schliessen 01:36 Video Gisin: «Weiss nicht, wie das geht – bin nur dankbar» Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 01:03 Video Der 2. Lauf von Michelle Gisin auf das Podest Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 00:58 Video Die Siegesfahrt von Petra Vlhova Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen

Die weiteren Schweizerinnen

5. Wendy Holdener + 1,04

7. Camille Rast + 1,48

25. Aline Danioth + 3,71

Nicht für den 2. Lauf qualifiziert: Elena Stoffel (38.)

Out: Mélanie Meillard

Wendy Holdener zeigte einen starken 2. Lauf und konnte so noch 5 Ränge gutmachen. Die Schwyzerin (5.) fuhr sehr aggressiv und am Limit, und stellte damit ihre Konstanz im Slalom einmal mehr unter Beweis.

Wenns läuft, dann läufts – das ist bei Camille Rast weiterhin die Devise. Die 22-Jährige lieferte mit dem 7. Rang ein nächstes starkes Ergebnis ab und fuhr somit zum 3. Mal in dieser Saison in die Top Ten.

Schliessen 01:12 Video Der starke 2. Lauf von Holdener Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 00:45 Video Holdener: «Es gab immer mal wieder einen Schreckmoment» Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 01:03 Video Der 2. Lauf von Camille Rast Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 00:59 Video Rast: «Jetzt will ich diese Resultate bestätigen» Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen

Ein für sie «perfektes» Comeback erlebte Aline Danioth: Erstmals seit über zwei Jahren und zwei Kreuzbandrissen stand sie wieder in einem Weltcuprennen am Start. Die Urnerin fand sich gut zurecht, schaffte es in den 2. Lauf und klassierte sich schliesslich auf dem 25. Rang.

«Heute wollte ich geniessen», so die 23-Jährige. «Ich kann es noch besser, das weiss ich. Aber gleich wieder in die Punkte zu fahren, macht mich sehr glücklich.» Es sei schwierig gewesen, ihre Emotionen am Start in Griff zu haben, sagte Danioth und kämpfte mit den Tränen.

Schliessen 01:18 Video Danioth: «Das war ein perfektes Comeback für mich» Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 01:04 Video Der 2. Lauf von Danioth Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen 00:51 Video Danioth: «Habe 2 Jahre lang auf diesen Moment hingearbeitet» Aus Sport-Clip vom 29.12.2021. abspielen

So geht es weiter

Mit diesem Rennen geht das Jahr 2021 für die Skirennfahrerinnen zu Ende. Die Pause ist jedoch kurz, bereits am 4. Januar starten sie in Zagreb wieder in einen Slalom.