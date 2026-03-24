Mikaela Shiffrin gewinnt auch den letzten Slalom des Winters. Wendy Holdener fährt in Lillehammer ihr bestes Saisonresultat heraus.

Das Podest:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 2:07,61 Minuten

2. Wendy Holdener (SUI) +1,32 Sekunden

3. Emma Aicher (GER) +1,36 Sekunden

Mikaela Shiffrin hat eine Slalom-Saison der Superlative standesgemäss mit einem weiteren Sieg beendet. Die US-Amerikanerin liess der Konkurrenz auch beim Weltcup-Finale in Lillehammer nicht den Hauch einer Chance und distanzierte ihre Mitstreiterinnen um 1,32 Sekunden und mehr.

Kristallkugeln 2025/26 im Überblick Box aufklappen Box zuklappen Männer Gesamt: Marco Odermatt (SUI)

Marco Odermatt (SUI) Abfahrt: Marco Odermatt (SUI)

Marco Odermatt (SUI) Super-G: Marco Odermatt (SUI)

Marco Odermatt (SUI) Riesenslalom: Lucas Pinheiro Braathen (BRA)

Lucas Pinheiro Braathen (BRA) Slalom: offen Frauen Gesamt: offen

offen Abfahrt: Laura Pirovano (ITA)

Laura Pirovano (ITA) Super-G: Sofia Goggia (ITA)

Sofia Goggia (ITA) Riesenslalom: Julia Scheib (AUT)

Julia Scheib (AUT) Slalom: Mikaela Shiffrin (USA)

Shiffrin beendet den Slalom-Winter damit mit 9 Siegen aus 10 Rennen und 980 von 1000 möglichen Weltcup-Punkten in ihrer Parade-Disziplin – unglaubliche Zahlen. Die Einzige, die Shiffrin in dieser Saison im Slalom bezwingen konnte, ist Camille Rast. Die Walliserin schlug die Dominatorin Anfang Jahr in Kranjska Gora um 14 Hundertstel.

In Lillehammer am nächsten kam Shiffrin nicht Rast, sondern Wendy Holdener. Die Schwyzerin bestätigte beim Saisonfinale den Aufwärtstrend seit den Olympischen Spielen und fuhr bei letzter Gelegenheit mit Rang 2 ihr bestes Resultat in diesem Winter ein. Für Holdener ist es heuer nach zwei 3. Plätzen der insgesamt dritte Podestplatz.

Die weiteren Schweizerinnen

12. Mélanie Meillard +3,15

13. Camille Rast +3,30

18. Eliane Christen +3,79

Mit ihrem 2. Rang in Lillehammer verteidigte Holdener ihren 3. Platz in der Disziplinenwertung erfolgreich, direkt hinter Rast. Im Unterschied zu Holdener setzte es für die Walliserin im letzten Slalom aber eine Enttäuschung ab. Rast, die wieder mit stärkeren Hüftschmerzen zu kämpfen hat, kam in beiden Läufen nicht wie gewohnt auf Touren und musste sich mit Rang 13 begnügen.

Zweitbeste Swiss-Ski-Athletin hinter Holdener war Mélanie Meillard auf Rang 12. Mit Eliane Christen als 18. klassierte sich auch die vierte Schweizerin am Start in den Top 20.

Der Kampf um den Gesamtweltcup

Weil die Deutsche Emma Aicher das Slalom-Podest komplettierte und 60 Punkte holte, wurde die Entscheidung im Kampf um den Gesamtweltcup auf den Mittwoch vertagt. Shiffrin steigt mit einem komfortablen Vorsprung von 85 Punkten in das letzte Rennen der Saison.

Für Shiffrin, die am Dienstag ihren 110. Weltcupsieg bejubeln konnte, wäre es der sechste Gewinn der grossen Kristallkugel und der erste seit der Saison 2022/23.

So geht's weiter

Nun gilt es, die letzten Energiereserven anzuzapfen und am Mittwoch im Riesenslalom nochmals alles in die Waagschale zu werfen. Der 1. Lauf steigt um 9:30 Uhr, die Entscheidung fällt um 12:30 Uhr. Auf SRF zwei ist das Rennen live zu sehen.

Neue Trainer für Holdener und Rast Box aufklappen Box zuklappen Am Rande des Weltcup-Finales in Norwegen hat Beat Tschuor, Cheftrainer der Frauen bei Swiss-Ski, gegenüber SRF über Personal-Veränderungen im Hinblick auf die nächste Saison gesprochen. Wendy Holdener wird künftig von Christian Brill trainiert. Brill übernimmt damit die Nachfolge von Jörg Roten, der Swiss-Ski verlässt. Bei Camille Rast folgt Claude-Alain Art auf Denis Wicki, der in den Ruhestand geht.

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